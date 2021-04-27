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柯建銘答應成立疫苗調閱小組 藍允周四協商文獎條例

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
民進黨團總召柯建銘。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
民進黨團總召柯建銘。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

「文化藝術獎助條例」修正草案去年12月在立法院教育及文化委員會完成初審後，因國民黨立院黨團針對文物交易所得分離課稅稅率仍有疑慮，因此遲未協商。上午7時40分民進黨團總召柯建銘找國民黨團總召費鴻泰溝通，柯建銘承諾本周成立疫苗調閱小組，並訂定國營事業肥貓條款，費鴻泰則答應周四下午排定「文獎條例」草案協商。

立法院長游錫堃本月20日召集朝野協商，原訂討論「文化藝術獎助條例」修正草案，但國民黨團拒絕出席，並強調在民進黨不答應處理國營事業的肥貓條款前，不會參與任何協商。上月30日游錫堃召集朝野協商時，國民黨主張，公股企業董事長、總經理的出任年齡不得超過65歲，也遭民進黨團反對。

國民黨團總召費鴻泰表示，過去國營事業的董事長、總經理65歲就要退休，但民進黨執政後卻超過65歲還繼續把持國營事業，因此國民黨團要求民進黨訂出肥貓條款，可以不用65歲退休，但如果要延至70歲退休，或是聘用65歲以上的人任職，必須給予合理的理由，國民黨同意後才能夠通過，而柯建銘也答應會訂定肥貓條款。

費鴻泰說說，柯建銘也答應在這一兩天內成立疫苗調閱小組，因此國民黨團也同意周四下午協商文獎條例修正草案。

國民黨 民進黨 柯建銘

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