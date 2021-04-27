為藝文創作者提供友善環境 民進黨團籲速修文獎條例

民進黨立院黨團上午舉行記者會，呼籲盡快完成文化藝術獎助條例修法，為藝文創作者提供更好環境，包括社會保險急難救助等，創造無後顧之憂環境。

民進黨團幹事長劉世芳今天和書記長羅致政、黨內立委吳思瑤、張廖萬堅和黃國書等人開記者會，劉世芳說，長達四到五個月來，國民黨不太願意進入正式協商程序，呼籲為藝文工作者創造友善環境。

羅致政說，這次文化藝術獎助條例可為藝文創作者提供更好環境，包括社會保險急難救助等，創造無後顧之憂環境，去年12月通過委員會審查，因有不同意見，上一次朝野協商是12月29日，國民黨對所得課稅有意見無法達成，上周再邀協商，國民黨以疫苗調閱小組、國營事業等議題，又不出席協商。

吳思瑤說，希望台灣重回亞洲藝術品交易中心的龍頭地位，這樣熱切的渴望已經二十年，但因為政策的錯誤，拱手將這樣的利多送給香港，大型的藝術交易品都在香港拍賣，藝人周杰倫2018年拍賣的衣服，拍賣的金額新台幣2億6千萬元，在香港的稅制，周杰倫相當繳了新台幣131萬元的稅給香港，若這樣拍賣是在台灣，台灣可獲得315萬元稅收。

吳思瑤說，另外奈良美智的青蛙女孩，今年四月剛剛在香港拍賣，拍賣價新台幣3億4千多萬元，讓香港獲得新台幣170萬元稅收，若台灣稅制再不改革，收到的稅收是零，修法重中之重，希望提升為分離課稅，具有國際競爭力，這項稅制改革政策將成為藝術產業的護國神山，懇請今天在院會通過。

黃國書說，修法後不只可讓藝術交易稅制跟國際接軌，也才可以課到富人稅，否則富人都拿高端藝術品到國外，分離課稅後才願意留在台灣，才可以課到富人的稅，重回亞洲藝術交易市場龍頭。

張廖萬堅說，修法也保障非典型勞動型態的藝術工作者，能夠保障面臨災變等緊急救助，為工作者提供加保，遭逢緊急危難，政府能夠協助提供補助以及智慧財產權保障等，希望順利完成三讀。

「文化藝術獎助條例」修正草案排目前已列入院會討論事項中，立法院長游錫堃今日朝野協商議案中也包括本案。民進黨團原表示，若國民黨拒絕協商，將直接赴院會逐條表決，完成三讀。後朝野達成共識，將在週四下午進行文獎條例一案協商。