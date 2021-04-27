國台辦批民進黨發言挑釁 蔡英文到底說了什麼？

(德國之聲中文網) 國國台辦周一(4月26日)針對台灣正副總統蔡英文和賴清德25日在「海內外國是會議」的發言做出回應，批評兩人「發表挑釁言論，聲稱要讓『台灣成為正常化的國家』」。

國台辦發言人馬曉光表示：「民進黨當局操弄和鼓噪謀『獨』議題，大肆散播『台獨』言論，進一步暴露了他們偽善意、真『台獨』的本質，撕下了他們所謂『緩和兩岸關系』的面具。」

他重申，台灣是中國的一部份，永遠不可能從中國分裂出去。他說，涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全中國人民決定。馬曉光也批評民進黨進行「謀獨挑釁」是「台海和平穩定的最大亂源，是威脅台灣同胞利益福祉的毒瘤」。他警告民進黨不要錯判形勢。

馬曉光說：「頑固堅持『台獨』立場，幻想挾洋自重，謀“獨”挑釁，終將遭到可恥的失敗和歷史的審判。」

中國媒體鎖定蔡英文

多家中國媒體以蔡英文聲稱要「讓台灣成為正常化國家」為標題，報導25日的這場會議。但事實上蔡英文並未出席此論壇，而是透過透過書面聲明表示，台灣政府一直以來的立場是「國土主權丶寸步不讓；民主自由丶堅守不退」，並強調台灣近年來的努力與防疫的表現，都提升了台灣的國際能見度。

書面發言中，她提及「這次大會主題是『台灣國家正常化，亞太和平永續化』，並說自己知道大家關心台灣的「外交地位和國家安全」，強調「台灣會持續深化與理念相近國家的合作，善盡區域成員的責任，與其他國家共同捍衛民主自由，維護印太地區的穩定和平」，發言與過去並無太多不同。

蔡英文在2020年1月接受BBC訪問時曾表示：「我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）。」她在訪問中強調「中國若入侵台灣代價將非常巨大」，並說「中國需要面對現實，向台灣表示尊重」。

賴清德:台灣是主權獨立的國家

另外一方面，賴清德在會議中則表示：「台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬，這是不爭的事實。」他重申，台灣的前途只能由2300萬的台灣人民決定，而非任何國家丶任何政黨或任何人可以輕易決定的。

他表示，蔡英文在第一任宣布不走回與中國對抗的老路，並在第二任宣布和平丶對等丶民主及對話的原則，都代表蔡英文穩健務實的態度。

(綜合報導)

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