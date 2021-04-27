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孫大千指謝長廷犯3錯誤：被叫小夫就把自己當日本人了

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
駐日大使謝長廷近日陷入福島排放核廢水爭議，前立委孫大千在臉書諷刺，難道是被叫小夫叫久了，真的把自己當成是日本人了嗎？圖／取自孫大千臉書
駐日大使謝長廷近日陷入福島排放核廢水爭議，前立委孫大千在臉書諷刺，難道是被叫小夫叫久了，真的把自己當成是日本人了嗎？圖／取自孫大千臉書

駐日大使謝長廷近日陷入福島排放核廢水爭議，前立委孫大千在臉書諷刺，難道是被叫小夫叫久了，真的把自己當成是日本人了嗎？他直指謝長廷犯了三個錯誤。

一，日本福島的核廢水和一般普通的核電廠冷卻水根本不能相提並論。當年日本福島核災時，為了避免其中三座反應爐熔毁，曾經大量灌水進行冷卻。這些冷卻廢水可能都包含在日本即將在兩年後排入太平洋的核廢水當中。

二，外界對於日本政府是否有足夠的技術能力，將福島核廢水中的放射性物質完全過濾表示懷疑。這和謝長廷口口聲聲所說的，日本核廢水僅殘存氚元素，是完全不同的兩件事，對人體所會造成的傷害，更是有天壤之別的差異。

三，謝長廷應該負起的是政治責任而不是法律責任。身為台灣的駐日代表，不但沒有捍衛自己國家的尊嚴，維護自己國家的利益，反而為了合理化日本政府排放核廢水的行為，主動爆自己國家的料，扯自己國家的後腿。如此的喪權辱國，難道不應該負起政治責任嗎？

日本 福島核災 謝長廷

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