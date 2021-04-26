主持性平會議 蘇揆指示放寬育嬰留停、彈性工作制

行政院長蘇貞昌今主持行政院性別平等會議時表示，政府為因應少子女化問題也投入經費，預估到2023年將增加到850億元；並持續擴充公托公幼等據點；明年8月育兒津貼將提升至每月5千元。

蘇貞昌指出，少子女化必須針對各方面措施評估與精進，例如我國在產檢補助次數上，已長達26年之久未做調整，即有檢討必要。為提高生育率，他指示相關部會應於兩周內，就提高產檢補助次數丶增加項目，以及擴大不孕症夫妻診療的補助對象等相關因應少子女化的對策，提出具體可行的政策規畫。

有關育兒留職停薪、彈性工作等制度，也請相關部會參考國外經驗，朝放寬的方向評估研議，政府會持續精進性平發展，讓國家更美麗。

行政院表示，今日會議討論「建請編列足額產前檢查年度預算並新增檢查次數與項目，以建構安心懷孕友善生養的環境」，蘇揆指出，台灣少子女化問題已不容再慢慢研究，要立刻拿出辦法來。

蔡總統上任後，整體因應少子女化的經費從105年的150億元，提升至今年550億元，預估到2023年將增加到850億元。政府減稅（學齡前幼兒扣除額增加超過4倍）、增加公托準公托等據點、降低學費，提高育兒津貼（明年8月將提高到每月5千元）。

蘇揆表示，民國84年健保開辦至今，26年來產檢補助次數未做調整，政府為完善女性生育健康及懷孕照護，將研擬提高產檢次數、增加補助項目，保護孕婦，也照顧將出生寶寶的健康。對於有意願生育卻遇到困難的夫妻，也要研議擴大不孕症的診療補助對象，給予實質支持。

蘇貞昌指示，請衛福部與主計總處積極盤整，在2個禮拜內提出具體規畫，並將委員所提女性身心障礙者在懷孕及生產過程的特別需求也納入考量。另為營造友善生養的職場環境，請勞動部參考先進國家作法，積極與勞雇雙方協商，讓育嬰留職停薪及彈性工作制度能更切合有育兒需要的勞工，更有彈性運用，讓夫妻共同分擔育兒責任。

蘇揆說，政府要拿出態度與辦法，預算經費的問題就用國家的力量來幫忙。過去在性平會議針對彈性工作的裁示也有些許進展，像有未滿3歲子女的女性勞工申請調整工作時間，已從2018年12％提高至現今25.5％。院長請勞動部、主計總處、人事總處等部會協力，把大家的意見及相關問題臚列出來，一次解決。

行政院會上周通過「跟蹤騷擾防制法」草案，明訂跟蹤騷擾態樣及罰則，將跟蹤騷擾行為入罪化；被害人、檢察官或警察機關均得向法院聲請保護令，警察機關可製發告誡書，檢察官也可聲請法院裁定預防性羈押，行政部門現已開始進行相關準備，待立法院通過後，施行準備期也將縮短為半年。

有關「性別平等政策綱領研修辦理情形」報告，蘇貞昌指出，該案修正重點是將原7大領域、221項的具體行動與措施，減少重疊、零散等情形，進而整合為6個面向、33項推動策略，同時加強接軌國際趨勢，增加性別化創新應用與數位科技發展等議題。後續請各機關以性平綱領為基礎，訂定性平推動計畫，據以辦理，定期檢視進度、滾動檢討，持續精進。

為獎勵考核成績較好的部會並分享推廣其經驗，協助成績較不理想的部會達到實質改善的方式，蘇貞昌表示，請政委羅秉成督導性平處盤點彙整策略及績優作法，盼讓各個部會都能了解、精益求精，一起進步。