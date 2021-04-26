不該說出的秘密 台灣也排核廢水

「謝長廷是否說出了國王沒穿衣服的尷尬？」一位核電專家分析，有關台灣是否排出核廢水的爭議，謝長廷與清大教授李敏的對話讓國人如墜五里霧中，也讓國民黨在記者會中緊咬不放，要求謝長廷回國說明。其實全球核電廠在正常運轉下，都會有排放含氚廢水的問題，因此如果日本真的能夠符合排放標準，台灣是否有資格抗議日本單一一個國家？

大家都把核廢水排出

學者指出，在中國、韓國、俄國對於日本核廢水排放決策表示反彈的時候，謝長廷的發言戳破了台灣與世界各國核電廠「不能說的秘密」，也就是大家都有將核廢水排入海。他說，世界各國核電廠排放核廢水並非秘密，從公開的國際期刊資料可以看到，日本、韓國、英國、法國、俄國等國家的核電廠都有公開機組排放廢棄核種濃度的數據。

關於日前謝長廷在臉書提到台灣與各國排放核廢水入海，上述不具名學者指出，日韓英法等國的排放數據的確公開在國際期刊上，「謝長廷也真的有點說出國王沒穿衣服的尷尬。」因為從公開期刊的資料可以知道，台灣不會沒有排放，因為台灣核電技術不一定會做的比日韓英法更好。

日本排的氚含量較高

原能會副主委劉文忠於26日立法院內政委員會質詢時提到，日本本次要排放的，是地下水接觸因嚴重核子事故而破損的燃料棒後所產生的核廢水，所含核種種類較多、氚含量較高；一般的核電廠內廢水會回收使用，但或多或少排放符合安全排放規定、含微量輻射物質的廢水。

目前台灣的核電技術並未超越日韓英法等國，而原能會的發言也指出台灣的確有核廢水排放，因此，即使原能會澄清了台灣核廢水並非反應爐水一事，但謝長廷的發言已將各國排放核廢水入海一事，端上檯面。

知道，但不該說

謝長廷日前引用了清大原子科學院院長李敏臉書貼文：「如果日本真能做到國際標準，把水中放射物質全去除，僅剩含氚水（每公升含氚量不到1500貝克）排入海洋是可以接受」，為自己的「助日」爭議發言背書，已引起李敏教授的不滿。

李敏於臉書回應痛批，謝長廷應為「如果」二字負責，上述學者回顧李敏過去的貼文後指出，李敏「並沒有否定謝長廷的科學性數據」，李教授可能是對於被無端捲入政爭感到不滿。

【更多精采內容，詳見 】