快訊

謝長廷：立法院來正式公文 一定會回台備詢

降下3面大旗！23年「IKEA敦北店」熄燈 員工擁抱道別

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不該說出的秘密 台灣也排核廢水

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

謝長廷是否說出了國王沒穿衣服的尷尬？」一位核電專家分析，有關台灣是否排出核廢水的爭議，謝長廷與清大教授李敏的對話讓國人如墜五里霧中，也讓國民黨在記者會中緊咬不放，要求謝長廷回國說明。其實全球核電廠在正常運轉下，都會有排放含氚廢水的問題，因此如果日本真的能夠符合排放標準，台灣是否有資格抗議日本單一一個國家？

大家都把核廢水排出

學者指出，在中國、韓國、俄國對於日本核廢水排放決策表示反彈的時候，謝長廷的發言戳破了台灣與世界各國核電廠「不能說的秘密」，也就是大家都有將核廢水排入海。他說，世界各國核電廠排放核廢水並非秘密，從公開的國際期刊資料可以看到，日本、韓國、英國、法國、俄國等國家的核電廠都有公開機組排放廢棄核種濃度的數據。

關於日前謝長廷在臉書提到台灣與各國排放核廢水入海，上述不具名學者指出，日韓英法等國的排放數據的確公開在國際期刊上，「謝長廷也真的有點說出國王沒穿衣服的尷尬。」因為從公開期刊的資料可以知道，台灣不會沒有排放，因為台灣核電技術不一定會做的比日韓英法更好。

日本排的氚含量較高

原能會副主委劉文忠於26日立法院內政委員會質詢時提到，日本本次要排放的，是地下水接觸因嚴重核子事故而破損的燃料棒後所產生的核廢水，所含核種種類較多、氚含量較高；一般的核電廠內廢水會回收使用，但或多或少排放符合安全排放規定、含微量輻射物質的廢水。

目前台灣的核電技術並未超越日韓英法等國，而原能會的發言也指出台灣的確有核廢水排放，因此，即使原能會澄清了台灣核廢水並非反應爐水一事，但謝長廷的發言已將各國排放核廢水入海一事，端上檯面。

知道，但不該說

謝長廷日前引用了清大原子科學院院長李敏臉書貼文：「如果日本真能做到國際標準，把水中放射物質全去除，僅剩含氚水（每公升含氚量不到1500貝克）排入海洋是可以接受」，為自己的「助日」爭議發言背書，已引起李敏教授的不滿。

李敏於臉書回應痛批，謝長廷應為「如果」二字負責，上述學者回顧李敏過去的貼文後指出，李敏「並沒有否定謝長廷的科學性數據」，李教授可能是對於被無端捲入政爭感到不滿。

【更多精采內容，詳見

謝長廷 核電 日本

延伸閱讀

謝長廷：立法院來正式公文 一定會回台備詢

原能會、台電未即時糾正謝長廷 立委籲加強事前溝通

謝長廷陷福島核廢水爭議 趙少康質疑：他腦袋很清楚

謝長廷稱台灣也排核廢水入海 陳菊：我沒有評論

相關新聞

謝長廷：立法院來正式公文 一定會回台備詢

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也排放含氚核廢水入海引發爭議，國民黨團要求返台備詢。正在鹿兒島縣訪問的謝長廷表示，如果立法院來...

國民黨要求謝長廷返台備詢 綠委：為何要破壞防疫？

我駐日代表謝長廷近日發表核廢水言論，與在野黨爭鋒相對，國民黨立院黨團今舉行記者會要求立刻召回謝長廷，周四赴立法院國防外交...

影／趙少康：謝長廷賣國、叛國 要求蔡英文召回撤換

中廣董事長趙少康下午舉行記者會，批評駐日代表謝長廷不該拿台灣核二廠的正常排水和福島的核廢水相比。對於謝長廷不當言行蔡英文...

不該說出的秘密 台灣也排核廢水

「謝長廷是否說出了國王沒穿衣服的尷尬？」一位核電專家分析，有關台灣是否排出核廢水的爭議，謝長廷與清大教授李敏的對話讓國人如墜五里霧中，也讓國民黨在記者會中緊咬不放，要求謝長廷回國說明。其實全球核電廠在正常運轉下，都會有排放含氚廢水的問題，因此如果日本真的能夠符合排放標準，台灣是否有資格抗議日本單一一個國家？

印度疫情延燒 外交部：協調醫衛平台加速人道援助

針對近日印度新冠病毒疫情急遽惡化，部分醫療物資嚴重短缺，外交部發言人歐江安表示，外交部另請駐印度代表處瞭解，印度目前抗疫...

原能會、台電未即時糾正謝長廷 立委籲加強事前溝通

我國駐日代表謝長廷臉書貼文引爆「助日」爭議，多位立委於26日質詢時追問並指出原能會、台電部等相關單位發現錯誤時並未即時通知謝長廷，時代力量陳椒華更進一步提到，未來各部會面對專業議題，應於公開發言前先行討論，避免再造成各說各話的情形。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。