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原能會、台電未即時糾正謝長廷 立委籲加強事前溝通

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
國民黨立委魯明哲於質詢時痛批，謝長廷「律師魂爆發」。（Photo by 林志怡／台北報導）
國民黨立委魯明哲於質詢時痛批，謝長廷「律師魂爆發」。（Photo by 林志怡／台北報導）

我國駐日代表謝長廷臉書貼文引爆「助日」爭議，多位立委於26日質詢時追問並指出原能會、台電部等相關單位發現錯誤時並未即時通知謝長廷，時代力量陳椒華更進一步提到，未來各部會面對專業議題，應於公開發言前先行討論，避免再造成各說各話的情形。

謝說錯，相關部會不管

關於謝長廷日前於臉書的貼文，國民黨立法委員李貴敏質詢時向台電確認，謝長廷所看到的資訊是否都是公開資訊，台電總經理鍾炳利回應，謝取得的都是公開資訊，但李貴敏質疑，既然都是公開資訊，為何先前其他單位看到謝長廷的發言錯誤，卻沒有任何糾正動作、告知謝長廷？

李貴敏詢問台日關係協會秘書長郭仲熙，協會是否曾與謝長廷通話、溝通，郭仲熙回應，並未與謝直接通電話，而是以公文往來，李貴敏進一步痛批，發公文後謝長廷有沒有讀外交部也不知道，難道公文發出去就沒事了？

應加強各部門溝通

陳椒華則詢問原能會是否曾與謝私下討論，原能會副主委劉文忠連說三個「沒有」，否認與謝進行討論，並表示原能會會透過外交途徑與謝溝通。對此，陳椒華進一步追問台日關係協會是如何處理專業問題、並與國內目的事業主管機關或中央主管機關討論？

郭仲熙說，協會與原能會的事務階層都是透過電話聯繫，目前也準備召開跨部會會議，但陳椒華表示，希望未來針對這類專業訊息，相關機關能先做私下討論，再公開發表意見，避免本次事件各部會各說各話的狀況重演，郭仲熙則回應，「有道理」。

謝仍為日本辯護

國民黨立委魯明哲提到，原能會主委謝曉星不斷說「謝長廷是外行」，且講話「有點過分」，但後來謝長廷好像變成了「為日本政策辯護的第一線律師」、「潛伏在台電幾十年的污點證人」，還不知道兩年後日本會怎麼排廢水，現在謝長廷就已經讓台灣民眾「被氚水洗臉」。

魯明哲詢問，原能會的例行廢水與日本核災廢水是否真的不同，劉文忠回應，日本本次要排放的含氚廢水是嚴重核子事故產生的，而我國核能電廠與世界各國的核電廠都一樣，都會或多或少排放符合安全排放規定、含微量輻射物質的廢水。

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