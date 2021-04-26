謝長廷陷福島核廢水爭議 趙少康質疑：他腦袋很清楚

駐日大使謝長廷為日本福島核廢水排海爭議辯護挨批，中廣董事長趙少康今受訪表示，謝長廷說核二廠也排放含核污染的廢水，企圖證明他指控台電正確無誤，謝犯的是邏輯上的「類比謬誤」，做為我國駐日代表，不但對日本以鄰為壑的惡行不加抗議，反而再三以不當舉例替日本開脫，強詞奪理、欲蓋彌彰，蔡英文總統應該出來說話。

趙少康表示，謝長廷把台灣核電廠的正常排放廢水比成福島核反應爐爐心熔燬及爐體氫爆後，由消防灌注降溫及地下水、雨水等接觸過燃料棒核種的廢水一樣，實在令人匪夷所思。趙還說，他和謝長廷一同進議會，謝的腦袋是很清楚的，怎麼會這樣魚目混珠？

趙少康指出，2011年3月11日，日本福島核電廠1-3號機相繼發生爐心熔毀，1、3、4號機發生氫氣爆炸。自衛隊的直升機和消防車向反應爐燃料池注水以求降溫。加上至2020年，每日流入的地下水、雨水等，雖從2014年的約440 立方公尺降至約100立方公尺，每日生成的汙染水由2014年的約540立方公尺降至約140立方公尺。但現在累積的核汙染廢水已有120萬立方公尺。

趙少康說，回顧這場不幸的核能外洩災難，當時福島核電廠爐體被氫爆炸破，必須出動直升機和消防車，從爐頂灌水降溫，雨水也流進爐體，導致地下水遭到核汙染。這種被國際評為第七級最高級的核電廠事故產生的核廢水，不論受核汙染的程度和數量，台灣核電廠的正常排水如何能和福島的核污染廢水相比擬？根本是天壤之別。

趙少康強調，這麼簡單的道理，謝長廷會想不通？他為什麼一再堅持核二廠和福島一樣都排放含核廢水，把好好的核二廠搞得跟反應爐頂被氫爆炸破及爐心熔融的福島核電廠一樣，真應該到立法院好好解釋一番，看看民進黨立委是否支持。