影／陳菊出席「人權教育合作深耕計畫」 對謝長廷沒有評論

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊與教育部長潘文忠下午出席「人權教育合作深耕計畫」啟動記者會，會後，媒體詢問香港傳出現在築起網路長城，有很多網站在香港網路上是看不到的。陳菊說，人權會會關心所有人權的受害者，也會關心大家在人權追求上所遭遇到的障礙，至於個別（案件）部分，「我沒有評論」。接著陳菊被詢問對於駐日代表謝長廷發核廢水文的看法，低調表示：「我沒有評論」。

【中央社／台北26日電】

國家人權委員會今天宣布與教育部合作推動「人權教育合作深耕計畫」。人權會主委陳菊說，盼透過教育工作者努力，加速校園人權教育的普及、深化，讓人權成為每個孩子心中的基本價值。

國家人權委員會、教育部下午舉行「人權教育合作深耕計畫」啟動記者會。人權會委員田秋堇說，主要建立「以人權為本」的校園文化，透過教育學習人權、並實踐人權；同時結合監察院調查案例，提供教育現場的校長、主任、老師在培訓時，思考案例涉及的人權公約。

監察院長、國家人權委員會主委陳菊致詞時表示，人權教育推動能不能成功、學生是否有人權概念，站在第一線的教師扮演重要的角色。人權教育的推廣是人權會三大重點工作之一，去年跟國家文官學院合作，讓公務人員也可作為人權教育推手，今天又與教育部合作，是接軌世界人權教育的行動，作為嶄新的開始。

陳菊說，聯合國希望所有會員國將人權普世價值全面融入在下一代的教育跟成長，因此廣邀國際人權學者、專家，擬定「世界人權教育行動計畫」，人權會完成翻譯、印製後，希望透過教育工作者共同努力，加速台灣校園人權教育的普及、深化。

陳菊表示，人權會跟教育部希望深化台灣人權教育，讓每位老師、學生都能理解、享有人權，無論對自己、他人，對校園及社會繁榮和諧，有人權概念是非常重要的，希望讓人權成為每個孩子心中的基本觀念、價值。

教育部長潘文忠說，人權會這次跟教育部一起努力，希望人權教育在校園中透過環境建置、政策推動，及教育夥伴對人權的落實，深化領導學生確實了解；除了納入課綱，相關工作小組也會提供教材給教師運用，人權是普世價值，教育部會全力推動，落實合作方案。

另外，駐日代表謝長廷22日在臉書表示，他的確說過台灣核電廠含氚廢水也排入海洋，若沒排放含氚廢水，他願承擔法律責任。會後媒體詢問，謝長廷相關言論是否不妥？

陳菊表示，監察權是事後權，對目前進行中任何事件都需要了解，「因為還在進行中，所以沒有評論」。