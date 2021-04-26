謝長廷周四若不返台備詢 國民黨團預告會有大動作

駐日代表謝長廷連日在福島核廢水排海事件發言引發爭議，國民黨立院黨團今舉行記者會細數謝長廷過去種種媚日賣台言行，要求外交部立刻召回，周四赴立法院國防外交委員會報告並備詢，不要繼續留在日本丟人現眼、含血噴人。國民黨團表示，倘若謝長廷不到立院接受質詢，國民黨團將會有更大的行動，直到蔡英文撤換謝長廷為止。

國民黨團總召費鴻泰表示，在台灣若有人做出如謝長廷如此媚日賣台的言論，早就被千夫所指，被罵台奸走狗，謝長廷代表中華民國駐日大使，他近日媚日言論，真不知中華民國在日本還有國格嗎？謝連番言論已形同叛國分子，現在仍安坐在駐日代表位置上，任命他的蔡英文，此刻仍不作聲，難道是認同他的叛國、汙蔑中華民國的言論嗎？

費鴻泰表示，國民黨團也絕不接受謝長廷以視訊方式進行進行質詢，如果外交部或其謝系立委以防疫為重為由，替謝護航，費則提醒，近期曾有以「外交泡泡」方式讓帛琉總統惠恕仁、美國前國務次卿克拉奇等人入境前例，因此，嚴正敬告總統府、行政院、外交部，倘若謝長廷不回台接受立院備詢，國民黨團會有更大的動作，請執政黨拭目以待。

國民黨團書記長鄭麗文表示，謝長廷頻頻站在日本人立場，為福島汙染核廢水說話，甚至不惜製造假訊息，汙指台電核電廠野放核汙水，痛批謝長廷身為台灣政府的官員，卻頻頻貶台、挺日，為日護航，謝長廷到底是哪國人？難道日本那邊有另外聘請謝長廷、付他錢嗎？站在日本那邊，打壓台灣，完全不像是一個中華民國駐外單位所應該的發言。

國民黨團副書記長萬美玲表示，國人不解為何我國駐日代表沒對日本排核廢水一事表達嚴正的抗議，反而為日本辯解開脫，這還是中華民國的駐日代表嗎？面對經濟部、原能會一再以專業的角度解釋福島汙染核廢水，與台電核電廠所排放的冷卻水不同，縱使謝長廷不具備核能相關專業知識，也應該聽清楚、看清楚了吧？到底是什麼原因讓謝長廷如此媚日？謝長廷如此媚日行徑，難道不是蔡英文縱容所致嗎？還要讓謝長廷在國際上踐踏中華民國尊嚴多久？

國民黨立委林奕華表示，上周三在教育文化委員會中，在質詢原能會主委謝曉星時指出，謝長廷在臉書釋放假消息，說台灣核電廠也排放過未經處理的燃料棒冷卻水於海中，因此她在22日質詢內政部業務時，直接向警政署長陳家欽舉發謝長廷散布假消息，結果隔日，謝長廷偷偷更改臉書內遭舉發內容。

國民黨團副書記長鄭正鈐表示，謝長廷媚日言論簡直罄竹難書，從2016年4月開始，謝長廷不贊成在沖之鳥礁派軍艦護漁，說是等於對美宣戰；同年11月聲稱福島蔬菜日本人敢吃，全賣光了；2017年8月說台灣設置慰安婦銅像是破壞台日關係；2018年7月針對日垣市更改釣魚台名稱，直說日本對釣魚台有事實管轄權；2020年9月，我漁民在釣魚台海域遭日軍艦衝撞，竟說真相有待調查；同年12月說台灣開放日本核食若比中國慢，會讓挺台日本政治人物沒面子；今年2月說要求日本人買鳳梨，多少是賣面子；4月稱台電也排氚廢水入海，挺日本氚核汙染水排入海。