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要謝回台解釋 國民黨籲啟外交泡泡

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
國民黨立院黨團要求謝長廷儘速返台備詢。（國民黨立院黨團）
國民黨立院黨團要求謝長廷儘速返台備詢。（國民黨立院黨團）

駐日代表謝長廷日前於臉書提到「台灣的爐心核廢水也是排入海裡」，國民黨立院黨團直批其散佈假消息、毀損台灣國際形象，因此要求謝長廷儘速返台、至立院備詢，並呼籲相關單位比照陶德來台方式，啟動「外交泡泡」、免除謝長廷14天檢疫，總統蔡英文也應公開召回謝長廷。

外交泡泡讓謝返台

陳玉珍說，教育文化委員會質詢時，原能會主委謝曉星已證實，謝長廷發言錯誤、且福島核災後的核廢水並不能與一般合法排放的核廢水相提並論，陳玉珍更強調，台灣的爐心冷卻水是絕對不可能排入海中，因此要謝長廷立刻回國對其發言進行解釋。

至於目前仍受到防疫規定限制，謝返台後可能需進行14天居家檢疫，國民黨立法院黨團總召費鴻泰進一步強調，謝長廷返台後應比照陶德等外交使節來台的防疫方式、以外交泡泡處理，若本週四前謝長廷未前來外交及國防委員會備詢，國民黨團將會有「其他大動作」，請各界拭目以待。

總統視而不見

謝長廷上任至今，多次惹出媚日爭議，國民黨立委萬美玲說，本次事件中，謝長廷一意孤行、無視專業意見，散佈錯誤訊息，質疑總統蔡英文、蘇貞昌放任其為所欲為，謝才敢肆意放話、在臉書上多次不實指控，再度要求謝儘速返台解釋清楚，讓「該負責的人下台」。

本次事件發生至今，蔡英文尚未做出任何回應，陳玉珍強調，外交使節是由總統派任，對外謝長廷代表的就是我國總統蔡英文，更呼籲蔡英文不該只顧黨內派系平衡、對謝長廷的言行「視而不見」，應儘速動用職權、召回謝長廷，並要求外交部應重新宣誓中華民國的立場。

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謝長廷 蔡英文 國民黨

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