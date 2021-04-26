影／核廢水發言惹議 國民黨怒轟謝長廷丟人現眼

駐日代表謝長廷近來頻為日本擬排放核廢水護航，多次在臉書上發文，還自揭台灣核一、核二也對海排放核廢水，國民黨立院黨團今(26)日召開記者會，黨團書記長鄭麗文痛批謝長廷身為台灣的駐日代表，卻胳臂肘往外彎，「你以為你的祖國是在日本嗎」，呼籲蔡政府「趕快把謝長廷叫回來吧！」

鄭麗文說，謝長廷呼應日本副首相麻生太郎的說法，指核廢水淨化後也可以喝，那就留在日本給日本人喝啊，為什麼要倒進太平洋，給所有太平洋的魚類喝，汙染整個太平洋的海水，讓所有的漁業，不只是日本的全漁聯，還有我們高度仰賴太平洋的遠洋漁業，全部統統都剉咧等，但是我們的漁業署有作為嗎？我們的政府有任何作為嗎？我們的駐日代表還幫腔日本說，台灣的核一核二廠過去也曾經把貯存燃料棒的廢水未處理就排放入海，引發秘雕魚的爭議，根本是含血噴人，難道台電核一核二廠曾經犯下如此嚴重的罪行，台灣都沒有人知道，只有謝長廷一個人知道，謝長廷的資訊是哪裡來的？台電不用出來告他嗎？

鄭麗文痛批謝長廷拿國家的國譽、國家的顏面來陪葬，來幫日本人擦屁股，中華民國怎麼會出一個這種胳臂肘往外彎 、丟人現眼、胡說八道、誣衊國譽的駐日代表，是誰派去的，呼籲蔡政府「趕快把謝長廷叫回來吧！」