賴士葆批「碰到扁案就智障」蔡碧仲回罵：你說誰智障

立法院司法及法制委員會今天針對國務機要費除罪化進行專題報告，涉及前總統陳水扁的國務機要費案，國民黨立委賴士葆說，備詢的各機關都不表態，報告都寫尊重，「碰到扁案就裝傻、碰到扁案就智障」，在場備詢的法務部政務次長蔡碧仲怒批「你說誰智障，我司法機關隨便你罵嗎？」，兩人當場互槓。

立院財政委員會本周三將審查會計法第99條之一修正案，國民黨籍司法及法制委員會召委葉毓蘭今排「從國務機要費擬修法除罪化並溯及既往，檢討清廉執政與司法正義」進行專題報告，行政院主計總處、司法院、法務部及審計部派員備詢。

賴士葆質詢時指出，這次是道道地地量身定做的除罪化，請問司法院及法務部，這是政治事件還是法律事件？司法院副秘書長葉麗霞說，尊重立院職權決定；蔡碧仲則回答「這是法律事件」。

賴士葆緊接著追問蔡碧仲，贊成審理案件可透過修法有罪或無罪嗎？他以2019年詐欺犯黃琪案為例，黃琪因病申請停止審判，法院駁回，面對前總統陳水便卻不敢駁回，「這就是政治事件啊，蔡次長睜眼說瞎話，虧你是法務部政務次長。」

蔡碧仲想發言反駁，多次被賴士葆拒絕，最後賴才給30秒時間，蔡碧仲說，當時特別費有六百多個案件，有起訴或審理，不是因為審理中就沒辦法再修法，審理中不是能不能修法依據。

賴士葆話鋒一轉，講到列席機關的報告都表示尊重，怒批「碰到扁案就裝傻、碰到扁案就智障」，蔡碧仲一聽馬上回批「你攻擊法務部是智障，我無法接受，我從頭到尾都有回答，我司法機關隨便你罵嗎？」

賴士葆說「你說沒意見啊，你贊成還反對阿？」，蔡碧仲說「我講這麼多，你說我法務部智障」，賴士葆說「你不表示意見，你就智障阿」，兩人互批數分鐘，葉毓蘭則告訴蔡碧仲「這裡不是你和委員吵架的地方」，最後賴士葆發言時間結束後，才結束紛爭。