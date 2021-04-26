和韓國瑜比青年失業率！陳其邁：韓時13.9%已降至12.4%

高雄市長陳其邁今天參加青年局「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」記者會，拿出前市長韓國瑜任期的青年失業率來比一比，指去年一至六月韓市長任期內的青年失業率是13.9%，到去年底已經降到12.4%。

高雄市去年青年失業率是六都第一。陳其邁表示，高雄市在去年1到6月，韓市長任內當時失業率，15至24歲的青年失業率是13.9%，到去年的年底已經降到12.4%。市府預計透過像職場的實習計畫、青年穩定就業計畫，給予就業補助；另外青年的體驗以及公部門的實習計畫等多元配套方式，來增加青年的相關就業。

陳其邁說，市府也鼓勵青年創業，青創基金在包括文創、5G AIot、漁創、農創等領域，都有多元創業補助計畫，希望成為青年不僅是就業，包括在創業的第一桶金、技術、市場，提供全面性的協助。

高雄市府青年局長張以理表示，「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」正式啟動，青年局以活潑生動的方式號召青年響應，透過「適性測驗」、「產業職人課程」及「企業參訪體驗學習」三項主軸，讓青年們認識高雄產業發展趨勢，協助青年超前部署，探索未來職涯方向。

這項計畫以「職對你有港覺」作為主題，啟動記者會以電玩風格開場，邀請參與計畫的大專院校、高中職師長及產業達人夥伴，共同擔任活動關主，為高雄青年職涯探索之路把關。張以理說，大港青年職涯發展暨產業導航計畫將於暑假登場，與在地10所高中職、大專院校合作，邀請產業職人擔任業師，並與30間高雄新興或重點企業合作，為每位學員帶來豐富的職涯探索旅程。