外交部：謝長廷返台備詢需立院正式通知「專機接送」

面對日方計畫排放核廢水，駐日代表謝長廷日前竟在臉書自揭核一、核二也對海排放核廢水，面對立法院本周要求其返台備詢，外交部次長田中光表示，已將議事日程知會謝長廷，但仍需要立法院的正式通知，且按防疫規定必須「專機回來、專機回去」，意謂須派遣專機赴日接謝長廷。

田中光上午還特別轉述我駐日代表處針對謝長廷臉書發言爭議近日拍發回台的電報內容，謝長廷稱配合原能會將原先臉書內容，調整為「我核一核二廠也曾發生疑似含幅射物質的核廢水排放物，引起魚類大量死亡」。再度自揭我核電廠過去的爭議。

立法院計畫在本周四邀請駐日代表謝長廷等官員報告「台日外交關係之發展與未來展望」，並備質詢。國民黨立委陳以信質詢表示，外委會周四預計邀請駐日代表謝長廷返台，外交部有無訓令要求謝長廷返台？田中光表示，外交部已透過管道將訊息轉知，至於有無訓令要求返回，田中光說，這需要立法院的「正式通知」，現在僅議事日程，開會通知是有，已傳給謝。田中光說，有叫他回來。立委質疑，僅是知會？田中光說，對，有告訴他了。

但田中光說，這有兩個層級，一是防疫問題，外交部向防疫中心提問，獲知謝若返台需進行14天的防疫隔離。但立委質疑，美國訪台團就採取外交泡泡模式，但田中光說，泡泡團必須「專機來專機走」，這部分現在還沒辦法作。立委說，要專機將謝長廷送回，才能採取外交泡泡模式？田中光說：是的。

陳以信追問，太魯閣列車意外事件中，也有家屬是採外交泡泡返台，但並沒有專機。田中光則表示，這是人道考慮，且所有動線要經過檢查。陳以信又說，帛琉總統來也採相同模式，所以沒有專機，謝長廷就不會回來？田中光表示，他沒有這麼說，但有兩個困難要克服，14天檢疫隔離一定要執行，其次是立法院若要視訊質詢，若技術上才能通過，也是可以。

陳以信說，外交部的意思是只要沒有專機接謝長廷，謝長廷就不用回來？田中光說，謝要回來就要有專機，搭民航機是不可能回來。

陳以信進一步說，針對日本計畫排放核廢水，各國反應都很強烈，要求協議甚至提起訴訟，而謝長廷在日不但該作的事沒作，不該說的話卻說了一大堆。謝長廷周四若無法返台，應直接下台。

田中光表示，此案並非現在才發生，原能會過去兩年已有許多資訊，外交部對日也保持密切聯繫，向日本表達嚴重關切，將國內反應提請日本政府重視，要求將我加入IAEA。

田中光說，關於國內對謝長廷的關切，外交部接到謝長廷電報，他代為唸出表示：

1、駐日代表職責有二，一是推動台日外交，二是推動相關對日工作。2、駐日代表處已向日方表達我方關切，並請日方秉持公開透明原則，向我方說明福島核電廠廢水處理的進程，供我國提早因應。3、謝大使從未表示接受日本說法，也沒有為日本背書。日本福島核電廠ALPS處理水排放物，是否符合國際標準，應嚴格擴大我國周邊海域監測檢驗。4、謝大使認為政府是一體的，願意配合農委會的說詞，調整臉書相關文字。其4月9日臉書原內容：因核一核二廠過去也曾發生儲存燃料棒水池廢水未處理即排放入海。他調整為：我核一核二廠也曾發生疑似含幅射物質的核廢水排放物，引起魚類大量死亡。5、臉書說核心冷卻水這個詞，應是核心反應爐裡的冷卻水。

但陳以信表示，這都是廢話，他歸納三點，第一點，駐日代表謝長廷並未向日本表達抗議；沒有向日方要求協議，未按2014年台日核能安全合作備忘錄要求與日方展開協議；三、他根本沒打算回來。

但田中光辨稱，謝「沒有打算不回來」，只要防疫問題能作得到，謝是願意回來的。立委質疑要派專機去接他？田中光則說，按規定是需要專機，規定就是專機回來、專機回去。立委批評，外交部將所有問題都綁在專機上，要專機去載他回來才接受立院質詢。