為阿扁國務機要費除罪 柯建銘、費鴻泰互槓

立法院司法及法制委員會今天針對國務機要費除罪化進行專題報告，涉及扁案國務機要費，國民黨團總召立院總召費鴻泰發言時三度質問民進黨團總召柯建銘「你相信吳淑珍的發票是真的嗎？」柯建銘緊接費鴻泰發言時反問「那你相信馬英九發票是真的嗎？」兩名總召在立院發言時互槓。

立院財政委員會本周三將審查會計法第99條之一修正案，國民黨籍司法及法制委員會召委葉毓蘭今排「從國務機要費擬修法除罪化並溯及既往，檢討清廉執政與司法正義」進行專題報告，司法院、法務部、行政院主計總處及審計部派員備詢。

費鴻泰說，陳水扁的國務機要費案審完就沒事了，沒罪也只好認了，但為何不審？就是司法院怠惰、法官怠惰、不然就是有政治考量，請問司法院為何不審？

司法院秘書長葉麗霞答詢回，目前本案尊重合議庭決定，因陳水扁身體考量停止審判，合議庭有相當理由才會做出決定。費鴻泰緊接著說，法官不要太政治化，否則司法改革有誰相信，這些法官心中有法嗎？不審就是因為要等著國務機要費除罪化，「修改過了，你看會不會審。」

費鴻泰話鋒一轉詢問，審計部及行政院主計總處說「吳淑珍到處要發票，你相信是真的嗎？」，這時柯建銘已在發言台準備質詢，費鴻泰見狀又大聲質問三次「柯建銘總召，你相信吳淑珍發票是真的嗎？」

柯一度要按下麥克風回答，但費鴻泰發言時間還沒到，又說「你沒有權利回答、你沒資格」，輪到柯建銘發言時，他說，費鴻泰突然暴怒他能理解，但他也要正式回問費鴻泰「你相信馬英九發票是真的嗎？」、「馬英九是用一個大發票把小發票蓋住，讓馬英九脫罪」。

柯建銘說，國務機要費案他從未缺席過，他希望這歷史共業也該有轉型正義，陳水扁因為發票問題，歷經兩度罷免、紅衫軍等高度政治攻防，後來特別費除罪時讓6500人除罪，但相同性質的國務機要費，國民黨卻不放過阿扁，留下阿扁不解套，這是正義嗎？

柯建銘說，這是高度歷史鬥爭，要放下心情，依法論法，大法官釋憲已說「同樣事情要同樣處理」，這是憲法平等原則。歷史真相要還原，這不是藍綠問題，國務機要費若這代台灣人不敢面對，不配做政治人物。