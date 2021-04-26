國民黨關切印度疫情發展 呼籲提供緊急人道援助

針對近日印度新冠病毒疫情急遽惡化，部分醫療物資嚴重短缺，國民黨國際事務部呼籲政府主動對我國在印度僑民及派駐印度人員提供必要之協助，並立即透過外交管道協商，提供印度所需之緊急人道援助。

國民黨國際事務部表示，印度社會對我態度向來友好，印度政府日前便曾捐助衛福部發展中藥研究，也對台鐵太魯閣號事件表達慰問。印度每日病例已超過30萬人，許多國家都已經同意援助印度醫療氧氣罐等設施，唯獨未見我國政府有公開作為，反而把印度對太魯閣號事件的慰問當作內宣。國民黨國際事務部特針對此情勢發表三點聲明：

一，國民黨長期以來與印度朝野保持友好互助的夥伴關係。現任主席江啟臣、前主席馬英九 、朱立倫、吳敦義等人均曾多次訪印，非常重視印度的發展。國際部從多方管道得知，許多國民黨友人不幸在此波疫情中感染，謹對此表達最誠摯的慰問及關切，期盼印度友人早日康復。

二，我國在印度的僑民人數雖然不多，但其工作、生活顯然都已受到巨大影響，呼籲政府應改變被動受理的方式，而是主動關切僑民現況，並妥善協助應對此波疫情，不要讓僑民成為疫情下的海外孤兒。國民黨亦對當地第一線的政府駐外人員及其眷屬表達關心之意，希望一切平安。

三，呼籲外交部及衛福部立即透過外交協商方式，在台灣行有餘力的前提下，整合民間資源，緊急提供印度當前所需醫療物資，落實「人飢己飢」的人道精神。