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謝長廷堅稱台也排核廢水 原能會再駁：性質來源不同

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院內政委員會今安排「日本擬排放福島核廢汙水對國家海域環境安全之影響」專題報告。圖／取自國會頻道
立法院內政委員會今安排「日本擬排放福島核廢汙水對國家海域環境安全之影響」專題報告。圖／取自國會頻道

駐日代表謝長廷日前指，台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，引發熱議。立法院內政委員會今安排「日本擬排放福島核廢汙水對國家海域環境安全之影響」專題報告，原能會輻射防護處長劉文熙會前受訪表示，所有核電廠都需遵循各國法規規定，必須符合排放限量前提，就能排入海洋；日本排放的是核災區廢水，性質、來源都與國內核電廠排放有所不同。

劉文熙受訪指出，核電廠運轉和維修過程中，難免產生一些放射性廢水，國內和國際狀況都相同，這些廢水都會經過後續處理，將放射性物質盡可能吸附後，再做場內處理，而其中有很大部分的氚是無法過濾和吸附，需要排到場外。

至於台、日核廢水排放有何不同，劉文熙說，日本福島核電廠歷經嚴重核子事故後，產生大量放射性汙染水，這部分的排放和一般核電廠正常運轉所排的廢水不同，是事故後產生很大量，且經貯存和處理後的排海廢水。

他說，兩者排放來源性質不同，目前尚未看到日方相關詳細規畫和審查結果。至於謝長廷稱，部分行政公職在解釋上顧忌較多，講的比較抽象，劉文熙說，應該沒這個問題，原能會是依台電的評估數據和依照國家法令，儘可能將事情講清楚，讓事實和數據呈現給國人了解。

原能會副主委劉文忠表示，我國就福島核災後所產生氚廢水排放事件，邀集相關部會建立跨部會因應平台，並已開始執行「台灣海域氚輻射背景調查計畫」，自2019年9月至去年12月，已監測台灣海域海水氚含量樣品119件，目前相關檢測結果皆無輻射異常現象。

原能會表示，日本政府若仍採海洋排放，希望必須量測包括台灣附近的公海海域內的海水及海生物的放射性活度變化，而非僅針對日本附近海域，且須將分析結果儘速提供給原能會。

原能會表示，台日雙方應更加強海洋排放監測及評估相關技術交流與資訊分享，包含處理水排放後，包括對海水及海洋生物進行分析時，應提供該分析技術與結果；處理水排放入海洋後的擴散情境分析模式與結果。

另包括提供抽樣檢測的樣品供原能會輻射偵測中心進行分析；日本政府相關省廳開會研擬處理水排放的執行細節時，應提供台灣政府透過線上視訊參與溝通及討論機會。

原能會也說，請日方在2年的排放準備期間，提供原子力規制委員會對東京電力公司海洋排放執行方案有關申請文件、審查進度及審查結果等。日本政府己委託IAEA組成國際專家團，原能會將協同外交部積極爭取加入，以掌握第一手日本排放資訊。

原能會 日本 核電

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