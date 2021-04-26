快訊

評／中共六年內武力犯台？美印太司令警告的意義

奧斯卡／完整得獎名單出爐 「游牧人生」 奪三大獎成大贏家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只剩美國挺台？國安局長陳明通：我們沒有那麼孤單

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委溫玉霞(左)表示，現在只有美、日能支持台灣，日本卻又宣稱不會以武力介入台海，只剩美國支持台灣，這是虛有的和平，美國的印太戰略有名無實。圖/取自立法院直播
國民黨立委溫玉霞(左)表示，現在只有美、日能支持台灣，日本卻又宣稱不會以武力介入台海，只剩美國支持台灣，這是虛有的和平，美國的印太戰略有名無實。圖/取自立法院直播

台灣選擇往美日靠攏，有立委質疑，現在只有美、日能支持台灣，日本日前卻公開宣稱不會以武力介入台海情勢，顯然只剩美國支持台灣，這是虛有的和平，有名無實的美國的印太戰略。國安局長陳明通上午回應表示，「我們沒有那麼孤單」，各國對台海安全愈來愈重視，我們要有信心，而所謂日本「不會以武力介入台海情勢」，較大部分是中國大陸的認知作戰，翻譯並不正確。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長陳明通率官員報告「近期東亞情勢發展暨對我影響」。無黨籍立委林昶佐美日高峰會議聯合聲明雖提到台灣，但隨後媒體報導指日本首相菅義偉在日備詢公開表示，若中國大陸武力侵台，日本自衛隊不會插手，有人批評日本搖擺不定，國安局掌握其原本說法為何？

陳明通回應表示，其原本的意思不是這樣，防衛廳出身的知名教授松田康博稱在周邊有事的採取，日方有很多討論，媒體報導稱有三個情況，所謂區域發生重大事件，即台灣受到攻擊等，在日方既有法律下如何處理，外面報導說日本不管，「是不可能的事」，美國也必須將台灣海峽情勢納入考慮。

林昶佐表示，台灣的媒體都是報導台海有事日軍不會插手，但實際翻譯是「未預判軍事介入」，或「不以軍事介入為前提」，外界扭曲報導，「洗台灣人的認知」。陳明通答詢時表示，他研判這較大部分是中國大陸的認知作戰，且質詢菅義偉者屬日本共產黨。菅義偉的說法不是這樣，翻譯不太正確。

國民黨立委溫玉霞也表示，現在只有美、日能支持台灣，日本卻又宣稱不會以武力介入台海，只剩美國支持台灣，這是虛有的和平，美國的印太戰略有名無實。陳明通則說，「我們沒有那麼孤單」，各國對台海安全愈來愈重視，英國等國都曾發言關切過，我們要有信心。

對於美國拜登派遣陶德訪台團抵台，外界質疑是否為軍購而來，陳明通表示，稱美訪台團抵台是為軍購，是對岸的認知作戰，「是對岸放的消息」，沒有這件事。此團來台是表達拜登總統對台灣的重視。

日本 陳明通 台海

延伸閱讀

人在歐洲心在日本！ 比利時「最大日本庭園」不關門　玩cosplay、做壽司、還有日本犬比賽

聯合報黑白集／綠官的人間四月天

面對美中對抗 陳明通：我應守衡、均衡

台美簽署海巡合作備忘錄 內容連國會也無法審視

相關新聞

中常會談國父成仙挨批 謝坤宏：看到人民疾苦有感而發

國民黨中常委謝坤宏上周三在中常會表示國父孫中山已經「得道成仙」，法號「偉慈真君」，被黨內批評中常會不該怪力亂神，有損黨的...

鄭文燦選台北市長？賴清德：優秀人才 黨內會有安排

副總統賴清德今天早上前往北市大龍峒保安宮出席「2021保生文化祭保生大帝聖誕三獻禮祭典」，被媒體問及最近桃園市長鄭文燦頻...

只剩美國挺台？國安局長陳明通：我們沒有那麼孤單

台灣選擇往美日靠攏，有立委質疑，現在只有美、日能支持台灣，日本日前卻公開宣稱不會以武力介入台海情勢，顯然只剩美國支持台灣...

經濟部修著作權法惹惱唱片業 業者嘆地位低爭取錄音著作專屬權

經濟部智慧財產局提案修改著作權法26條之2與29條之2，影響到唱片業者錄音著作權益，惹惱36家唱片業者，群起向政府陳情，唱片業者認為，政府不懂音樂市場運作，草率修法有可能造成未來授權伴唱機業者或者卡拉OK業者的費用爭議，反而傷害消費者利益。

國民黨關切印度疫情發展 呼籲提供緊急人道援助

針對近日印度新冠病毒疫情急遽惡化，部分醫療物資嚴重短缺，國民黨國際事務部呼籲政府主動對我國在印度僑民及派駐印度人員提供必...

影／賴清德出席保生文化祭 讚鄭文燦是好市長

副總統賴清德上午出席「2021保生文化祭保生大帝聖誕三獻禮祭典」，針對邀請美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。