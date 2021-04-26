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謝坤宏否認挺江 強調黨主席要專職「唯一支持謝坤宏」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨中常委謝坤宏上午出席在國父紀念館舉行的「收圓天命出查巡-化瘟解煞六天法事」並擔任志工。記者劉宛琳／攝影
國民黨中常委謝坤宏上午出席在國父紀念館舉行的「收圓天命出查巡-化瘟解煞六天法事」並擔任志工。記者劉宛琳／攝影

國民黨中常委謝坤宏上周在中常會指國父孫中山得到成仙，還稱黨主席江啟臣是國父的「依託繼承人」，被外界解讀黨主席選舉挺江。謝坤宏今澄清，江啟臣只是國民黨「現階段」的依託人，和蔡英文總統是中華民國「現階段」依託人一樣；他還質疑江啟臣要當造王者，是造別人還是造自己？他說「唯一支持謝坤宏」，但強調這次沒有要選。

謝坤宏在中常會表示江啟臣是國父孫中山的「依託繼承人」，是否表態主席選舉支持江？謝表示，他曾說江啟臣是國父孫中山在國民黨「現階段」（強調兩次）的依託人，而蔡英文則是國父孫中山創立的第一個亞洲民主共和國中華民國「現階段」的依託人。

謝坤宏說，2013年他也曾參選國民黨主席，但當時他不得參選，因為選黨主席必須要連署，「連署都是要用抄的嘛！這不是欺騙人民這是什麼？」他相信他既然有勇氣把需要改過的地方講出來，就是他願意負責任，如果他講的一切有辱天辱地，願意接受一切懲罰，如果他講的有道理，大家要平心而論。

謝坤宏強調，他當天的發言不是對黨主席選舉表態，「如果我要表態，我就說謝坤宏要參選黨主席就好了啊！」他澄清，他是支持江啟臣在擔任黨主席的時候，自己身為中常委對於黨的改革必須要表態。他說，過去不管是朱立倫、洪秀柱上任首日，他都在中常會上請所有中常委放下選舉恩怨、對立，選出新的領導後必須全力支持。

謝說，很多人問他朱立倫參選如何、智庫副董事長連勝文參選如何、高雄市前市長韓國瑜參選如何、前台北縣長周錫瑋參選如何，「可是他們為什麼不說謝坤宏參選如何？」但謝否認自己要參選黨主席，他期待和所有的同志共同來改革國民黨，「主席是用當的不是用選的」，但選的過程難免會有些包袱。

謝坤宏接著說，難道國民黨黨主席不該把中華民國的高度帶到世界，和世界上的領袖和諧共榮嗎？這叫不接地氣嗎？這叫不關心社會基層角落的人民和群眾嗎？難道黨主席不應該輔佐現階段總統，共同推行好的新政嗎？不對的政策，立院當然要強力否決，但照顧人民、符合社會期待的政策，在野黨領袖不該出來號召嗎？

謝坤宏說，江啟臣不應該只做國民黨主席，應該做在野黨的領袖。江啟臣是國民黨創黨以來最年輕的主席，只當過一屆中常委，對黨的了解還是有限。話鋒一轉，謝坤宏又回到自己身上，他說自己用心、低調，但不代表自己不努力，所以他當了9屆中常委，對於外界的輿論他認為沒有關係，因為「曹操也有知心友，關公也有對頭人」。

謝坤宏說，今天台灣的壞、台灣的苦是因為政黨鬥爭造成的內耗，49條人命往生，為什麼交通部長的交接是笑嘻嘻、笑哈哈的？「我的內心在流血，在痛！」人頂多就活100年，肉體就不見了，只剩下心靈，他希望的是大家創造和諧的社會。

對於這次黨主席選舉，謝坤宏說，參選者必須要真正符合人民的期待、接地氣、專職無私，而不是像過去的黨主席都在金字塔頂端、高高在上。謝說，有人要當造王者，但什麼叫做造王者？是造別人還是造自己？謝認為黨主席就是要專職，因為黨主席很忙，必須要做國際的政黨外交，才能把中華民國的高度拉到世界上。

而針對近日有人在做黨主席的民調，謝說，誰做的他不清楚，他也無法判斷。他只回答唯一支持謝坤宏，「我的回應難道不是民意嗎？我的表態就是這樣子啊！」

江啟臣 國民黨

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