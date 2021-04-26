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中常會談國父成仙挨批 謝坤宏：看到人民疾苦有感而發

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨中常委謝坤宏上午出席在國父紀念館舉行的「收圓天命出查巡-化瘟解煞六天法事」並擔任志工。記者劉宛琳／攝影
國民黨中常委謝坤宏上午出席在國父紀念館舉行的「收圓天命出查巡-化瘟解煞六天法事」並擔任志工。記者劉宛琳／攝影

國民黨中常委謝坤宏上周三在中常會表示國父孫中山已經「得道成仙」，法號「偉慈真君」，被黨內批評中常會不該怪力亂神，有損黨的形象。謝坤宏表示，因為自己看到了人民疾苦有感而發，所以把人民的聲音帶到中常會，強調這並非外接所批評的不接地氣，「中常委希望國家好、下一代好，這不就是接地氣嗎？」

謝坤宏上午參加在國父紀念館舉行的「收圓天命出查巡-化瘟解煞六天法事」並擔任志工，他在受訪時提及大甲媽、苗栗通霄拱天宮媽祖出巡，表示自己個人感受很強烈，扶轎時讓他感覺好像「全身被電到一樣」。

對於黨內批評在中常會不該談宗教，應該談的是黨內政策。對此謝解釋，他覺得每個人的認知都是正確的，中常會要講的是國家大事，而人民的事情就是國家大事，為什麼這麼多人在這麼苦的時候迫切渴望媽祖可以給他們感動，這就是人民的心靈已經被這個社會所污染了。他強調自己說的不是個人想法，「是因為我看到人民的疾苦，有感而發」

謝坤宏強調，自己是把人民的聲音帶到中常會，中常會不是需要關心地方人民、各個階層的聲音嗎？不管是宗教界、文化界還是企業界，尤其是青年，在現階段國民黨必須面對的是中美兩國戰爭一觸即發的危機，大家希望的是和平和內心的寧靜，那就要同心、同德，尤其兩岸就是要和平，難道中常會不關心兩岸嗎？

對於如何看中常會改革，尤其中常委的選制？謝坤宏也認同中常委制度本來就要改革；對於外界說中常會不接地氣，謝則認為見仁見智，中常委希望國家好、下一代好，這不就是接地氣嗎？國父孫中山先生就在國父紀念館裡，這就是孫中山的殿堂，為什麼國父逝世紀念日，歷任主席會帶著中常委到這裡，這難道不是接地氣嗎？

謝坤宏說，國家應該放下藍綠鬥爭，需要給社會和諧，給下一代一個心靈的環境，這是大家能夠做的。

中常會 中常委 孫中山

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