被費鴻泰批白目 謝坤宏引唐詩：他希望我更上一層樓

國民黨中常委謝坤宏上周三在中常會表示國父孫中山已經「得道成仙」，法號「偉慈真君」，引發黨內批評、社會譁然。謝坤宏上午出席在國父紀念館舉行的「收圓天命出查巡-化瘟解煞六天法事」，他受訪時引唐詩「登鸛雀樓」表示，國民黨立院黨團總召費鴻泰說他「白目」，是希望他「更上一層樓」，強調自己受到很大的啟發。

謝坤宏表示，他過去在彰化縣達德商工擔任教職職務，因緣際會能更參與國民黨黨職，從黨代表、中央委員到中常委，他心存感恩的心。一個年輕人能跟歷任主席吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱學習，讓他很感恩，不過他提及吳敦義主席時，則說那一屆自己沒選上中常委。

他說，前天費鴻泰給他很大的啟發，他要感謝費鴻泰對他說的那兩個字，也就是「『白』日依山盡，黃河入海流， 欲窮千里『目』」，其中的「白目」二字，費鴻泰給他的啟發就是該唐詩的最後一句，希望他能夠「更上一層樓」。謝強調，自己是抱著感恩的心去看一切事情。