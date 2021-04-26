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神明也想搭!烏日玉闕朝仁宮捧眾神搭中捷為武財神慶生

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
今天是是武財神誕辰，烏日玉闕朝仁宮的信徒們一早分別捧著武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍搭台中捷運。圖／烏日玉闕朝仁宮提供
今天是是武財神誕辰，烏日玉闕朝仁宮的信徒們一早分別捧著武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍搭台中捷運。圖／烏日玉闕朝仁宮提供

今天是武財神誕辰，才剛正式通車的台中捷運上午迎來了一位不一樣的乘客，那就是烏日玉闕朝仁宮的主神武財神和其他眾神。一早，信徒們分別捧著武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍從烏日高鐵站進站、感應悠遊卡，並搭乘全線至北屯總站，既為武財神過生日，也來了一趟不一樣的神明捷運之旅。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，日前有信眾說該宮總幹事林清松夢到武財神想要搭捷運，於是大家就此擲筊請示，果然武財神連3筊表示衪要搭捷運，於是再請示搭乘日期，今天上午9時這個時間又連獲連3筊同意。

他說，今天是農曆3月15日，也是武財神聖誕，武財神選擇聖誕日這天搭乘台中捷運相當有意義，因台中捷運是台中人的夢想及等待，在昨天終於通車喜事，衪也迫不及待的想要搭乘，所以才會給信眾托夢告知，並藉由武財神、媽祖賜福台中捷運「安全暢通、營運順利」。

林清松說，志工們得知武財神、媽祖想要搭捷運，紛紛也報名要與神明同遊，10分鐘就有20多人參加。該宮也特別為眾神明們各準備1張專屬悠遊卡支付票價。

他說，烏日玉闕朝仁宮位在烏日區，有了捷運後，地方發展會不一樣，因此藉著從烏日高鐵站搭乘捷運到北屯總站，讓神明得知時代的演變，並體驗搭捷運的順暢及舒適。

今天是是武財神誕辰，烏日玉闕朝仁宮的信徒們一早分別捧著武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍搭台中捷運。圖／烏日玉闕朝仁宮提供
今天是是武財神誕辰，烏日玉闕朝仁宮的信徒們一早分別捧著武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍搭台中捷運。圖／烏日玉闕朝仁宮提供
今天是是武財神誕辰，烏日玉闕朝仁宮的信徒們一早分別捧著武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍搭台中捷運。圖／烏日玉闕朝仁宮提供
今天是是武財神誕辰，烏日玉闕朝仁宮的信徒們一早分別捧著武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍搭台中捷運。圖／烏日玉闕朝仁宮提供
今天是是武財神誕辰，烏日玉闕朝仁宮的信徒們一早分別捧著武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍搭台中捷運。圖／烏日玉闕朝仁宮提供
今天是是武財神誕辰，烏日玉闕朝仁宮的信徒們一早分別捧著武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍搭台中捷運。圖／烏日玉闕朝仁宮提供

台中捷運 媽祖 高鐵

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