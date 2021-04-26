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謝長廷返台備詢？田中光：視訊若能克服 相信不反對

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
外交部政務次長田中光。圖／本報資料照
外交部政務次長田中光。圖／本報資料照

日本政府決定將兩年後將福島核廢水稀釋排入海中，引發關注，我駐日代表謝長廷在臉書撰文宣稱「台灣三座核能發電廠的廢水也是排放入海。」言論引發立法院國民黨、民眾黨團不滿，要求謝長廷應為此返國備詢。對於謝長廷是否返台，外交部政務次長田中光上午表示，駐外代表有義務回來，但中間有返國須隔離14天的檢疫必須執行；而若採視訊質詢，技術上若能克服，相信大家不反對。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長陳明通率官員報告「近期東亞情勢發展暨對我影響」，針對謝長廷是否應返台到立法院備詢，田中光會前受訪時表示，依據憲政體制，立法院要找駐外代表回來，有義務要回來，這是很清楚的，但中間有（返國）14天防疫問題；若採視訊質詢，若技術上能克服，他相信謝長廷願意返台備詢，但隔離14天是必須執行的，不能因為他回來卻排除疫情管制措施，這是做不到。

田中光說，視訊質詢是史無前例的，以前沒有作過，技術上若能克服，他相信大家也不會反對這樣作。至於外交部是否曾與謝長廷聯繫，確認他有意願返台？田中光則僅以謝謝回應。

謝長廷 立法院 外交部

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