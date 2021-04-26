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政府補貼台鐵59億 藍委：不能補助一輩子 應訂期限

聯合報 / 記者李承穎鄭媁／台北即時報導
行政院發言人羅秉成（右）及交通部長王國材（左）說明台鐵改革會議結論。本報資料照片
行政院發言人羅秉成（右）及交通部長王國材（左）說明台鐵改革會議結論。本報資料照片

行政院昨天針對台鐵重大改革措施提出報告，民進黨立委認為，推動層級拉高到行政院，可看出台鐵改革決心，朝向企業化後，也要盡速打破舊有組織文化；國民黨立委則說，台鐵工務段管理鬆散是全面性問題，必須落實改革，否則都是空談。

國民黨立委魯明哲說，政府補貼台鐵的59億元有其合理性，可稍讓台鐵喘一口氣，思考如何轉變，但包括舊制勞退等人力成本，畢竟是公司營運收支的一部分，要走向企業化，總不能讓政府補助一輩子，應該訂期限；台鐵若無法自行達成損益平衡，反而成為「假的企業化」。

民進黨立委林俊憲說，他看好這次台鐵改革拉高層級到行政院長蘇貞昌督導高度，重點是要能貫徹執行，否則不分藍綠多年來都喊改革，但每次都看不到具體貫策行動，這次有民意高度支持，是最好機會；台鐵每年有兩億人次搭乘，必須要重建人民的信心，既然交通部已說三年完成企業化，那這三年內就要徹底改變台鐵陋習，打破舊有組織文化。

林俊憲說，這次兩百多件工程停工，也可看出交通部要落實工地安全的決心，以前太過鬆散，不當一回事；另外運工機電過去彼此沒有橫向聯繫，相信資深主管進駐督導運工機電，可打破彼此隔閡，也可引進外部力量。

魯明哲說，對於交通部、台鐵嘗試朝改革方向、擬定三大目標具體步驟表示肯定，然而，台鐵工務段管理鬆散是全面性的問題，希望未來能實際落實改革，否則即使高層有魄力，第一線沒有落實，也是空談。

國民黨立委洪孟楷也說，三百多頁台鐵總體檢報告都有點出問題，重點是有無按照SOP去做，沒有落實改善，當然成效不彰；至於台鐵公司化與否都可以討論，在此之前務必先把基礎安全措施做好。

民眾黨立委張其祿說，台鐵局負責火車營運，又要維護基礎建設，鐵道局則是要建設基礎建設，兩者都重工，功能不彰，本來就該「車路分離」，台鐵公司化後負責營運，鐵道局成為鐵軌、安全等純工程和監理單位，這是該改革的一環，政院宣布工程由鐵道局管理，也是台鐵邁向公司化的精神。

台鐵 行政院 鐵道

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