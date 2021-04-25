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我與海地建交65周年 吳釗燮：兩國將繼續結伴同行

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
外交部今天表示，適逢中華民國（台灣）與海地共和國建交65週年紀念日，外交部長吳釗燮特別錄製影片祝賀。圖取自外交部
外交部今天表示，適逢中華民國（台灣）與海地共和國建交65週年紀念日，外交部長吳釗燮特別錄製影片祝賀。圖取自外交部

外交部今天表示，適逢中華民國（台灣）與海地共和國建交65週年紀念日，外交部長吳釗燮特別錄製影片祝賀。吳釗燮表示，台灣與海地攜手超過一甲子，未來兩國將繼續結伴同行，共同致力國家繁榮發展。

我國駐海地大使館也和海地政府共同籌辦系列慶祝活動，包括透過電視台介紹兩國合作的歷史與現況，同時將台海多年來的合作成果彙製成相冊及影片，慶祝此一重要里程碑。

外交部表示，海地駐台大使館也於25日舉辦慶祝台海建交65周年酒會，外交部等相關部會官員丶外交使節團、我國業界與海地留學生代表等人都出席一同慶祝。

外交部表示，海地是我國在加勒比海地區的重要友邦，兩國關係緊密友好，雙方政府都承諾將持續以實際行動強化兩國人民的交流及情誼。

外交部 吳釗燮

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