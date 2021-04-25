謝長廷原能會互槓 藍委：蔡英文、蘇貞昌繼續沉默？

日本政府擬在兩年後將福島核廢水稀釋後排入海中，引發討論。國民黨立委賴士葆則抨擊，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及外交部至今在此議題上繼續沉默。立法院內政委員會明天將邀請海委會主委李仲威，就「日本擬排放福島核廢汙水對國家海域環境安全之影響」專題報告並備詢。

對於駐日代表謝長廷堅稱台灣核二廠也將核廢水排入大海，賴士葆指出，當一個駐日代表被輿論評價為助日代表，沒有任何的反思，言論卻是更加不避諱的背離台灣人的利益，對台灣而言，謝長廷到底是敵是友？

賴士葆說，謝長廷彷彿化身成為捍衛日本政策的辯護律師，幾度切香腸式的公布台灣排放廢水入海，不達目的誓不干休，將台灣的立場置至於刀俎切割凌遲。謝長廷發揮律師專業槓上台電和原能會的核能專業，想用政治凌駕專業，事實上這件事情非關藍綠，是攸關台灣利益和權益。

他質疑，謝長廷在日本人面前曲膝卑恭，捍衛日本權益，蔡英文、蘇貞昌、外交部等至今為什麼在這個議題上繼續沉默？是不認同原能會和台電的說詞，或是要和謝長廷攜手一同賣台助日？

此外，根據海委會報告指出，將與原能會合作研提「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，針對福島含氚廢水排放情境模擬和預警超前部署，監測福島含氚廢水排放前後，台灣海域水質和生態系核輻射背景變化，確保未來能及時因應日本排放福島廢水事件完成超前部署的安全對策。

海委會表示，將依據海洋環境、排放情境，模擬福島含氚廢水的近、遠域以至大洋傳輸擴散情形，氚的衰變及抵達台灣海域的時間等相關資料，提供原能會等相關部會緊急應變，並建置台灣北部海域核汙染浮標即時監測站一座，收集「含氚廢水排放前」海水背景輻射值。