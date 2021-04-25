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再秀證據 謝長廷：台灣核廢水「很清楚是排放入海」

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
駐日代表謝長廷（左）今晚再度貼出數據指出，台電每季提出的放射性物質的排放報告，都有明記對海生物食用等影響，「答案很清楚是排放入海」。圖／聯合報系資料照、取自謝長廷臉書
駐日代表謝長廷（左）今晚再度貼出數據指出，台電每季提出的放射性物質的排放報告，都有明記對海生物食用等影響，「答案很清楚是排放入海」。圖／聯合報系資料照、取自謝長廷臉書

駐日代表謝長廷因說台灣核電廠也排放含氚核廢水入海引發熱議。謝長廷昨在臉書貼文拿出兩份文件，證明核二廠排放的廢水有氚。今晚他再度貼出數據指出，台電每季提出的放射性物質的排放報告，都有明記對海生物食用等影響，「答案很清楚是排放入海」。

謝長廷指出，清大原科院院長李敏15日接受媒體人黃暐瀚觀點節目的談話，黃暐瀚在其臉書做了一個總結：「李院長說，台灣的核能廠，確實也將『氚水』排入海中，但是都在（標準值）以下」。

謝說，也許學界比較自由，李博士講的簡單明瞭，事實上昨晚原能會的聲明也是已經承認有排放含氚、銫、鈷在內的廢水入海，但有行政公職的單位，也許顧忌比較多，講的曲折抽象，這點可以體會。

謝長廷也拿出台電每季提出的放射性物質的排放報告指出，都有計算「放射性廢水排放造成之民衆劑量」，附件3.3明記「考量海生物食用、海濱遊樂、游泳、划船等關鍵輻射影響途徑」云云，如果不是排放入海，為什麼會考量海水流量和海生物食用、游泳等等，答案很清楚是排放入海。

謝長廷 黃暐瀚 台電

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