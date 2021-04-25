江啟臣新書簽書分享會 盧秀燕當神秘來賓

國民黨主席江啟臣今天在台中市豐原區辦新書「破浪啟程」簽書分享會，台中市長盧秀燕當神秘來賓，她說這本書是江從政心路歷程，一路走來非常辛苦，他始終不畏挑戰，難關和挫折都勇於承擔，這就是江啟臣的精神。

盧秀燕說，在這本書中提到他的未來展望，信念和使命，她會大力支持江，盧秀燕表示，有人說這本書最棒的還有封面照片，她以一名讀者身分請求，國民黨如果有天重新執政，江啟臣就以這種身材和打扮，再見大家。

江啟臣受訪表示，黨主席身分和民代身分是否可重疊，他在立法院可掌握第一線，即時掌握民意，反映民意，代表民意監督執政黨，這也是內造化政黨的開始，他認為自己兼任黨主席是優勢，同志有不一樣看法，他都尊重。