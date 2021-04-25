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備戰2022選舉 藍綠白高雄扎根拓票源

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
民眾黨高雄市黨部主委張其祿（左）說，民眾黨去年8月召開黨員大會時，當時高雄黨員將近1千人，現在已1千多人，增加數百人。本報資料照片
民眾黨高雄市黨部主委張其祿（左）說，民眾黨去年8月召開黨員大會時，當時高雄黨員將近1千人，現在已1千多人，增加數百人。本報資料照片

2022年地方選舉，高雄藍綠白3方勢力已開始備戰，國民黨將重點放在青年族群的經營及拓票，民進黨也運用社群媒體力量爭取年輕族群認同；民眾黨則與理念相近民間團體結合，以理念爭取更多民眾認同，也廣邀素人參政。

國民黨高雄市黨部現有6萬8千多名黨員，若加上黃復興黨部系統，黨員將近8萬。去年新入黨約有千人，黨部主委李哲華說，對青年族群的經營及拓票，是黨部的重點工作。

備戰2022，國民黨除持續辦黨員座談外，也透過次分區、志工化概念，盡量接地氣，貼近地方脈動。李哲華說，光深入38個行政區還不夠，次分區是以生活圈、政治生態圈等概念當分區依據，與地方意見領袖結合，相輔相成。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，去年5月選主委時，高雄黨員約3萬7千人，現在成長到約6萬2千人。為吸引青年入黨，民進黨也鬆綁黨員選舉權、被選舉權入黨年齡限制，從2年縮短為1年，因此預估到5月，高雄黨員可望突破6萬5千人。

趙天麟表示，針對高雄15個議員選區，透過路跑、下鄉參訪、舉辦座談等，積極接地氣跟民眾互動接觸。另黨部有許多年輕黨工，也會運用社群媒體，協助黨籍議員呈現問政表現等，爭取更多年輕族群認同支持。

趙天麟並強調，民進黨有公平的初選制度，透過初選，可以展現良性競爭，並讓黨持續成長，展現活力和能量。

民眾黨高雄市黨部主委張其祿表示，民眾黨去年8月召開黨員大會時，當時高雄黨員將近1千人，現在已1千多人，增加數百人。

張其祿說，民眾黨礙於人力較少，可能無法像藍綠一樣遍地開花打組織戰，但民眾黨也一直有到各地舉辦活動、座談等，積極與民眾接觸。

張其祿並表示，民眾黨也會跟理念相近的民間團體共同推動議題，如護藻礁、反萊豬等，與相關團體理念結合，協助進行宣講倡議，也吸引相同理念的民眾參與。

張其祿並指出，民眾黨現在要廣徵人才，藍綠可能都有派系包袱，但民眾黨沒有，可以遴選真正的素人參政，只要形象好、年輕、專業，民眾黨就願意栽培，甚至提名參選。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，去年5月選主委時，高雄黨員約3萬7千人，目前已成長到約6萬2千人。本報資料照片
民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，去年5月選主委時，高雄黨員約3萬7千人，目前已成長到約6萬2千人。本報資料照片

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