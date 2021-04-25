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中捷通車藍綠一排和諧 黃子佼：請維持這個狀態好嗎？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
聽完黃子佼的和諧說，蔡英文總統也鼓掌。圖／取自市府直播
聽完黃子佼的和諧說，蔡英文總統也鼓掌。圖／取自市府直播

台中捷運綠線今（25日）中午12點正式通車，歷任的兩位總統馬英九、蔡英文今都出席，典禮主持人黃子佼說，很想請台下第一排的貴賓簽名，因看到他們和諧坐在一起，心裡很感動，「請大家繼續維持好嗎？」還表示「這是小市民的心聲」黃子佼幽默精準的主持風格，立刻引來熱烈掌聲，蔡英文總統也鼓掌笑了。

台中捷運綠今天起正式通車，主持人黃子佼說，今天是重要的一刻，他參加過很多活動，今天的工作證將會留一輩子，這是台中非常重要的一刻。「很想請第一排的朋友幫我簽名」因為從台上看下去，大家和諧坐在這裡，真的是好感動耶！「這相當難得的陣仗啊！」、「請大家繼續維持這種狀態好嗎？」黃子佼說「這是小市民的心聲啦」。

黃子佼說完，台下滿堂笑聲不斷，很多人鼓掌，似乎言中不少人的心聲，還有人說「很敢講喔！」「講的都事實嘛 ！」藍綠政治人物坐在第一排，蔡英文總統鼓掌，有人則尷尬笑出來。

台中市政府今邀請府院代表，包括蔡英文總統、行政院副院長沈榮津代表，另邀請了從 2008年11月三方協議書簽訂過後，歷任的總統馬英九、9位行政院長、8位交通部長、2位台北市長、3位台中市長等人，有些人因公務繁忙無法出席，有些因為已離開政府部門也未出席。

台中捷運通車典禮主持人黃子佼，妙語如珠。圖／截自市府直播
台中捷運通車典禮主持人黃子佼，妙語如珠。圖／截自市府直播

台中捷運 蔡英文 行政院

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