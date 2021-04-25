聽新聞
test
0:00 / 0:00
中捷通車藍綠一排和諧 黃子佼：請維持這個狀態好嗎？
台中捷運綠線今（25日）中午12點正式通車，歷任的兩位總統馬英九、蔡英文今都出席，典禮主持人黃子佼說，很想請台下第一排的貴賓簽名，因看到他們和諧坐在一起，心裡很感動，「請大家繼續維持好嗎？」還表示「這是小市民的心聲」黃子佼幽默精準的主持風格，立刻引來熱烈掌聲，蔡英文總統也鼓掌笑了。
台中捷運綠今天起正式通車，主持人黃子佼說，今天是重要的一刻，他參加過很多活動，今天的工作證將會留一輩子，這是台中非常重要的一刻。「很想請第一排的朋友幫我簽名」因為從台上看下去，大家和諧坐在這裡，真的是好感動耶！「這相當難得的陣仗啊！」、「請大家繼續維持這種狀態好嗎？」黃子佼說「這是小市民的心聲啦」。
黃子佼說完，台下滿堂笑聲不斷，很多人鼓掌，似乎言中不少人的心聲，還有人說「很敢講喔！」「講的都事實嘛 ！」藍綠政治人物坐在第一排，蔡英文總統鼓掌，有人則尷尬笑出來。
台中市政府今邀請府院代表，包括蔡英文總統、行政院副院長沈榮津代表，另邀請了從 2008年11月三方協議書簽訂過後，歷任的總統馬英九、9位行政院長、8位交通部長、2位台北市長、3位台中市長等人，有些人因公務繁忙無法出席，有些因為已離開政府部門也未出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言