台鐵改革進度報告 王國材：督工人員全面配發無線電

台鐵太魯閣號事故未滿月，台鐵宜蘭工務段發包施工武塔站月台加高工程，昨天發生工人擅自跨越軌道，被太魯閣號撞上的意外。行政院長蘇貞昌今早聽取交通部長王國材、台鐵局長杜微等，首次就台鐵重大改革措施提出報告。

此次會議邀集行政院秘書長李孟諺、工程會主委吳澤成、人事總處、主計總處、國發會及財政部首長，共同就台鐵改革三面向，安全、安定、轉型三目標進行討論。行政院發言人羅秉成中午舉行記者會轉述，討論重點多聚焦在安全，行政團隊為確保鐵路安全，不計代價。

首先，在安全方面，王國材指出，目前台鐵工程約有500多個，其中有204項工程是在鐵路邊，包括月台及邊坡等，昨已要求相關工程全部停工，主要是工區觀念非常不好，今天由鐵道局確認相關施工安全規定到位，查核完畢改善完後才會復工，工地安全是現在第一要務。

王國材說，因看重鐵道局工程能量優於台鐵局，台鐵興建工程以後原則上由鐵道局辦理。台鐵局就北、中、南、東四地區馬上成立協調會報，指派資深主管進駐，除了過去所談的運工機電整合，對工程也要有實質督導。

並全面檢視包括施工邊坡防護工程，以及防止異物入侵等工程所需的相關安全措施；會中提到，財政部國產署表達，願意把土地無償提供台鐵做安全改善工程使用，未來台鐵時程上會更加速。