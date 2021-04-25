「台灣與各國感情好」賴清德邀外賓訪阿里山特富野古道

副總統賴清德去年起推廣台灣古道，昨天邀駐台使節一起前往嘉義參訪阿里山特富野古道及達邦部落走讀行程，包括美國在台協會台北辦事處處長酈英傑伉儷、副處長谷立言伉儷、英國在台辦事處代表鄧元翰、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑等都共襄盛舉。

賴清德抵達後，首先由農委會林務局局長林華慶致贈山海圳手杖；隨後他致詞時表示，台灣與各國感情友好，可以一起上山，一起下海，一起運動。

賴清德說，特富野古道的林相非常豐富，古木參天，有難得一見的台灣原生種植物，運氣好的話還可以看到山椒魚，可說是鄒族文化與歷史空間最有代表性的一段路徑；而達邦部落可以看到鄒族家屋、享用部落風味餐，更可以感受到鄒族的文化，對各國的代表來說會是非常棒的體驗。

賴清德說，舉辦這項活動還有一個重要目的，就是推動健康促進的概念。根據衛福部報告，國人健康平均餘命已經超過80歲，但是不健康生存年數為8.4年，表示台灣平均每一個人有10%的時間是不健康的，可能是臥病在床、坐輪椅，或是生活上需要其他人的幫助；這代表台灣民眾注重醫療、長照，但卻忽略了健康促進。如果國人能夠養成健康促進，對個人、社會及國家都是非常棒的事情。

賴清德鼓勵國人做各種運動，到操場或在跑步機上運動都非常好，也可以來走千里步道，不但能夠提升自己的健康，也有育樂、歷史及文化等功能。他也與台灣千里步道協會計畫每月都舉辦一次這樣的活動，來推廣國人養成健康促進的習慣，並盼大家多多響應，讓台灣能夠更加健康。談話結束之後，在嘉義縣鄒族獵人協會理事長高德生長老帶領下，賴清德與同行者一起參與入山祈福儀式，向玉山致敬。

祈福儀式結束後，賴清德在高德生長老陪同及古道達人徐如林導覽下，開始走特富野古道健行。下午，賴清德一行前往達邦部落參訪。抵達後，先與外賓一同享用鄒族風味餐；隨後在鄒族達邦庫巴文化發展協會理事長汪啟德長老陪同導覽下，先至家屋祈福，也參訪鄒族男子集會所。

參訪結束後，賴清德與外賓們分享心得。他說，今天非常高興能夠邀請外賓一起來走特富野古道，把台灣的山林之美介紹給好朋友，尤其這次能夠前來鄒族的傳統領域，意義非凡。

賴清德也感謝高德生長老上午在特富野古道的解說，介紹許多台灣原生種植物，讓這趟健行更加豐富精彩。午間，他來到達邦部落的鄒族餐廳，與大家一起享用以在地食材烹煮出來的鄒族風味餐，外賓們認為每一道菜都很特別，非常值得推廣。