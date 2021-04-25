甩開LKK包袱 高雄藍營聽年輕新進黨員聲音

國民黨高雄市黨部現有6萬8千多名黨員，若加上黃復興黨部系統，黨員將近8萬，在全國各縣市排行中是黨員人數之最。去年新入黨約有千人，40歲以下占三分之一，國民黨高雄市黨部昨天辦新進青年黨員聯誼，約有30名學生或社青出席。黨部主委李哲華說，對青年族群的經營及拓票，是黨部的重點工作，要讓更多青年感受到，國民黨正在改變。

李哲華說，國民黨高雄市黨部有6萬8千多名黨員，近年規模穩定，持續有繳黨費、互動性較高黨員約4萬人，去年新增黨員約1千人，青年黨員占一部分，黨部會多傾聽新進黨員意見，尤其是青年黨員聲音，昨天是第一場，會有第二場、第三場，也邀市議員等人與青年黨員對話。

備戰2022，各政黨都在盤整隊伍，國民黨除持續辦黨員座談外，也透過次分區、志工化概念，盡量接地氣，貼近地方脈動。

李哲華說，光深入38個行政區還不夠，次分區是以生活圈、政治生態圈等概念當分區依據，與地方意見領袖結合，相輔相成。

「窮則變、變則通！」李哲華坦言，黨產被凍後，黨部糧草大減，透過次分區模式深入地方，也帶動黨在地方的活力與能見度。不分區立委與地方議員組聯合服務處也是一種模式，彼此力量串聯，是黨部力量衍伸。