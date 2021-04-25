連勝文出席北投黃復興座談會 支持者激動高喊場面激昂

有意參選國民黨主席選舉的國民黨智庫副董事長連勝文今前往北投出席「黃復興北投二區氣生會暨黨員座談會」活動，現場約聚集30多位黨員，連勝文在致詞時，有支持者突然起身激動高喊，力推連勝文選黨主席，其他黨員也高聲附和。

連勝文致詞時表示，他20年前開始幫國民黨輔選，從里長、市長、立委、總統選舉無役不與，也感謝在場黨員這麼多年來各種輔選都從未鬆懈過；連說，前2天到高雄見到一位百歲黨員，看起來精神奕奕，過去曾為國民革命軍，參與過抗日戰爭，這位伯伯相當擔心兩岸局勢，並向他提醒兩岸和平是國民黨的責任。

連勝文說，政黨的組織與人生一樣，有高有低，高峰時不能得意忘形、自亂陣腳，低谷時要站穩腳步，不能放棄原則、隨波逐流，若無法堅持民主、自由、人員、反戰、三民主義，後面的人要怎麼繼續跟著走？雖短期風向造成政黨運作困難，但長期理念更重要。