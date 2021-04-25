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賴鄭同台較勁拚2024？賴清德微笑未答 鄭文燦：我們很好

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
副總統賴清德、桃園市長鄭文燦今出席「松山慈惠堂母娘文化季慈惠龍神甘霖護國祈安法會」。記者林麗玉／攝影
副總統賴清德、桃園市長鄭文燦今出席「松山慈惠堂母娘文化季慈惠龍神甘霖護國祈安法會」。記者林麗玉／攝影

副總統賴清德、桃園市長鄭文燦今出席「松山慈惠堂母娘文化季慈惠龍神甘霖護國祈安法會」。兩人同台互動熱絡，但由於賴鄭都是民進黨內2024呼聲高的總統候選人，賴被問及鄭頻跑台北，為選總統？賴清德僅微笑，沒不答；鄭文燦也被媒體堵訪，是否與賴清德為2024勁敵？鄭僅表示「沒有，我們很好！」

台灣面臨逾半世紀最大乾旱，賴清德、鄭文燦、北市議員許淑華、許家蓓、秦慧珠、王鴻薇、國民黨秘書長李乾龍、北市黨部主委黃呂錦茹等人，今出席松山慈惠堂的「慈惠龍神甘霖護國祈安法會」，並參與龍神點睛。由於鄭文燦最近頻頻到台北市參加活動，被解讀為2022、2024選戰布局，鄭文燦僅回應「你們想太多了，謝謝。」但是否與賴較勁？鄭表示，「沒有，我們很好。」

另外，有音樂老師指控被中壢員警不當盤查，鄭文燦今也表示，「請地檢署釐清，(市府)絕不護短。」

松山慈惠堂母娘文化季的慈惠龍神甘霖護國祈安法會，除祈求國泰民安，也盼天降甘霖，儘早解除缺水危機。堂主郭葉子表示，今年是母娘文化季第十四年舉辦，除盼社會國家順利平安，正值全台缺水危機，也希望結合宗教力量，可以祈求母娘保佑，盡快天降甘霖。

郭葉子表示，這次的祈福法會搭壇後，昨有下一場大雨，但還沒有下很多，盼母娘保佑各地降雨，解決缺水危機。

賴清德致詞提到，這次受邀參加慈惠堂一年一度的母娘文化季活動，他代表總統蔡英文感謝松山慈惠堂熱心公益，為社會布施，不僅保佑國泰民安，更能在這次缺水，可以儘早天降甘霖。賴也提到，他當年任台南市長時發生大地震，慈惠堂也提供善款協助救災，幫助受災許多民眾度過難關，讓他相當感謝。

鄭文燦提到，松山慈惠堂今除祈求國家平安，也祈求母娘保佑台灣盡快解決缺水危機，尤其現在石門水庫大缺水，水庫水位已降至三成，盼雨水可以盡快到來，台灣可以儘早解渴。

鄭文燦 賴清德 法會

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