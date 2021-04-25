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謝長廷秀排核廢水證據 連勝文：不是他就是台電說謊

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
連勝文今天上午受訪時表示，不是台電說謊，就是謝長廷說謊，民進黨政府應該出面說明，給人民一個交代，「總不能要我們這些沒有專業知識或沒有資料的民眾去判斷吧？」圖／連勝文辦公室提供
連勝文今天上午受訪時表示，不是台電說謊，就是謝長廷說謊，民進黨政府應該出面說明，給人民一個交代，「總不能要我們這些沒有專業知識或沒有資料的民眾去判斷吧？」圖／連勝文辦公室提供

駐日代表謝長廷昨天秀出兩份文件，證明核二廠排放的廢水有氚。國民黨智庫副董事長連勝文今天上午受訪時表示，不是台電說謊，就是謝長廷說謊，民進黨政府應該出面說明，給人民一個交代，「總不能要我們這些沒有專業知識或沒有資料的民眾去判斷吧？」

連勝文今天上午出席「黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會」活動，外傳韓國瑜若參選黨主席，連就不選，連勝文說，其他黨內的意象，他無法幫忙決定做什麼事情，只能按照自己的計畫，一場場座談和基層交換意見，對他來說才是重要的事。

連勝文表示，不管如何，對於是否參選或合作，他抱持開放態度，畢竟大家都希望黨好，這陣子他走訪基層過程中，很多人對2022有很大的期望和憂慮，希望大家集中力量打贏選戰，「為促進黨的團結，特別是2022的選戰考量，我們也願意來跟黨合作。」

日前拋出專職黨主席的想法，引發質疑。連勝文說，不是他在吹牛，大部分的人對專職黨主席、黨務中立的無私想法表示認同；也有很多人認為，若要在黨章修正可能需要很大功夫，他才講如果黨章修正有困難、無法實現，應該透過中常會制度來推動。

他舉例，透過國民黨總統初選提名辦法，或是不分區提名辦法，列入利益衝突迴避機制，很多人是認同的，主要也符合他們的初衷。「如果透過黨章修正有困難，退而求其次，這樣的做法我也是能認同的，希望能推動。」

連勝文 謝長廷 國民黨

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