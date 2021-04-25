缺風險教育 彭啟明：不然換幾個交通部長仍會遇到災難

4月2日發生嚴重死傷的台鐵太魯閣號事故，昨在武塔車站又有承包商工人擅闖軌道，被太魯閣號撞傷事故，凸顯工安未落實。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，關於風險教育，台灣真的很需要，當然這樣會讓程序複雜及成本增高，但和人命相比，孰輕孰重？

彭啟明說，每次他經過吊車旁，都會注意安全距離，昨天開車等紅綠燈，直覺想轉彎，避開有吊車施工的路口。因為會想到萬一意外掉下來，往哪躲可以避免意外。但看到很多人就在這鋼筋籠旁通過。

他說，十年前他在日本看過吊車都會裝緊急地震速報，搶那幾秒把懸臂固定好，以策安全，他們推出速報產品是先給公眾安全場域用，而不是先推送到我們手機，和台灣剛好相反。但他問過許多工程界友人，說台灣幾乎不用這種速報產品，工地維安也要看現場的人有風險意識，有規定，但執行又是另一件事，甚至有幾次他遇到行人都可以在正在施工吊車的迴旋臂下經過。

彭啟明說，日本也和我們一樣多地震，規格高可以理解，但他也看到過歐美沒地震國家施工封鎖區域都很大，但為何台灣這麼的簡易？

「當然封鎖的區域越大，不方便，會有民怨，但這就是安全的第一步」。他說，如同太魯閣號如果經過工地，流程規定必須減速，但換來誤點，但安全性提高，工地的安維更是重要，這種風險教育，台灣真的很需要，當然這樣會讓程序複雜及成本增高，但和人命相比，孰輕孰重？

彭啟明說，他不是工程專業，但這種風險教育真的要勞煩工程專家們努力，「不然換幾個交通部長，我們還是隔幾年會遇到一次災難」。