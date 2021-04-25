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賴清德：台灣主權與中國互不隸屬 這是不爭的事實

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德（右）。記者胡經周／攝影
副總統賴清德（右）。記者胡經周／攝影

台灣國家聯盟今天主辦「海內外台灣國是會議」，主題為「台灣國家正常化、亞太和平永續化」，副總統賴清德出席致詞。他表示，台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬，這是不爭的事實。蔡英文總統則以書面致詞指出，政府一貫立場是「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」。

賴清德指出，台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬，這是不爭的事實，台灣的前途只有國家的主人、台灣2300萬人民有權決定，任何一個人、任何一個政黨及任何一個國家都沒有這個權力，這是不變的主張。

賴清德說，大家應該有絕對不後悔的使命，包括捍衛主權的完整，寸土不讓；維護台灣人民民主自由人權的生活方式不容侵害；堅定對台灣人民的承諾，建設國家、發展經濟、造福台灣人民；維持台灣人民決定未來自己前途的選擇權；承諾穩定兩岸和平發展；有共同的責任，維護印太地區的和平發展。

賴清德說，台灣、印太地區正進入非常關鍵時刻，若印太地區出現問題，會影響整個國際局勢；中國領導人習近平就任後，對內採取科技獨裁，對人民進行全面性的控制，傷害西藏、新疆維吾爾族人主權，破壞對香港一國兩制承諾，在東海、南海擴軍，影響周邊國家安全，利用經濟果實，企圖擴展影響力，全面性戰狼外交，引起國際緊張。

蔡總統今天未出席，但她也發表書面致詞。內容指出，與會的海內外台灣人都是長年關心台灣、為台灣打拚的夥伴，在推動台灣進步發展路上，時空從未阻隔海內外台灣人的連結，大家的心都在一起，朝共同的目標邁進；她期待，大家繼續攜手前進，為台灣打造更美好的未來。

蔡總統表示，這些年來，對於不當黨產、年金制度、司法制度、轉型正義，政府都陸續落實改革。民進黨也已經成立憲政改革小組，將諮詢各界意見，提出憲改版本。

蔡總統指出，這幾年來，政府一貫立場是「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」；這次大會主題是「台灣國家正常化，亞太和平永續化」，她知道，大家都很關心台灣的外交地位和國家安全，經過這幾年的努力，再加上亮眼防疫表現，台灣的國際能見度不斷提升，實力、國力都受到國際社會肯定。

蔡總統表示，台灣與美、日等理念相近國家，持續加深合作關係；從近來美日聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，也凸顯台灣在印太區域的角色，台灣將持續善盡區域成員的責任，跟各國共同捍衛民主自由，維護印太區域的穩定和平。

台灣人 賴清德

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