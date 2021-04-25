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致敬太魯閣事故2罹難美籍教師 AIT設長椅紀念

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
太魯閣號事故造成多人傷亡，其中罹難的兩位美籍人士駱盈盈與舒芮，美國在台協會處長酈英傑日前將一張館區內的長椅命名為傅爾布萊特長椅，致敬兩位年輕美籍教師。圖／取自AIT
太魯閣號事故造成多人傷亡，其中罹難的兩位美籍人士駱盈盈與舒芮，美國在台協會處長酈英傑日前將一張館區內的長椅命名為傅爾布萊特長椅，致敬兩位年輕美籍教師。圖／取自AIT

太魯閣號事故造成多人傷亡，其中罹難的兩位美籍人士駱盈盈與舒芮，美國在台協會處長酈英傑日前將一張館區內的長椅命名為傅爾布萊特長椅，致敬兩位年輕美籍教師。

美國在台協會（AIT）透過臉書向4月2日太魯閣號列車事故中罹難的兩位傅爾布萊特英語教學助理表達深切的哀悼。酈英傑並將一張館區內的長椅命名為傅爾布萊特長椅，紀念她們的熱忱、對學生和社群的奉獻，及她們留下的美好回憶。

台灣傅爾布萊特計畫表示，「我們在世的時間有限，而駱盈盈與舒芮的時間卻太短促，但她們教會我們的是，無論時間長短，我們都應該對人生保持好奇，並常懷寬容及感激之心。」

AIT表示，也許文字無法充分表達大家內心的沉痛，但在此向她們的親友，以及所有在這次事故中失去摯愛的人們致上最深的慰問。也感謝台灣對駱盈盈與舒芮家屬的關心和妥善安排，協助他們度過這艱難的時刻。

酈英傑 美國在台協會

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