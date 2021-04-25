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蔡啟芳抱病來相會 阿扁讚：有情有義
民進黨前立委蔡啟芳去年完成肺臟移植重生，暴瘦一大圈，他昨天到台南探視前總統陳水扁，兩人溫馨合影，阿扁稱讚蔡啟芳有情有義提到15年來，蔡啟芳為阿扁的國務機要費案奔走不餘遺力，在鬼門關走一回後，還抱病來相會，情義讓人感動。
扁子、高雄市議員陳致中說，十多年來「蔡阿伯」為扁案平反仗義執言，昨天抱病到台南與父親相聚，彼此談得很盡興，也有滿滿感動，展現深厚交情。
蔡啟芳現年67歲，近年受肺病所苦，去年7月間住進台大醫院接受肺部移植手術，術後恢復情況不錯，但人消瘦一圈，還在復原中。
去年8月18日，陳水扁曾到醫院探望蔡啟芳，阿扁透露，蔡一看到他，一開口就說貼在電線桿那句「信耶穌得永生」救了他，蔡受洗成基督徒。
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