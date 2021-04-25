認韓國瑜選主席機率近半 近韓人士：家人與擁護者拉鋸

高雄市前市長韓國瑜在國民黨內仍擁一定支持者，被積極勸進選下屆主席。近韓人士分析，目前韓參選比不選機率約45比55，關鍵在於家人意見能否壓過擁護者勸進。黨內傳出若韓不選將改挺前主席朱立倫，該人士說，韓應不會特別表態。

近韓人士表示，隨主席選舉表態期日近，近來勸進韓國瑜參選主席者也日益增多，然而包括韓妻李佳芬在內的親近人士、核心幕僚，卻幾乎一面倒反對，主要考慮還是覺得韓從2018到去年為黨付出卻傷痕累累，再戰主席勢必再遭攻擊。

該人士說，就他觀察，在中廣董事長趙少康確定退出主席選舉戰局後，面對勸進聲變多，韓國瑜主觀上確實應有55%過半機率參選的想法，但李佳芬等「家人」反對的態度超乎外界想像強烈，能否發揮如過去對韓影響力，值得觀察。

近韓人士說，對於韓國瑜最後是否參選主席，現在的情形就是支持者（家人、幕僚）與擁護者（挺韓人士）之間的拉扯，最後決定的關鍵就是帶領黨的使命感能否戰勝再遭黨內外體無完膚攻擊的危機感。

黨內傳出，韓國瑜曾私下說，若確定不選主席，將改支持朱立倫。近韓人士直言，實際發生可能性不高，就算有合作，韓也不會直接表態。該人士說，就黨內路線而言，朱與現任主席江啟臣比較近，韓則是在對立面，能挺朱為何不能接受江？

挺韓中常委也直言，韓國瑜的黨內路線偏重兩岸，朱立倫與江啟臣則都是親美派，韓、朱實質整合的可能性不高；就算是要以政治職務合作，說誰選2021、誰拚2024，要落實承諾也有難度，黨過去也沒有先例。

朱營人士直言，黨內誰要選主席，其他人都很難置喙，朱立倫目前考慮的是如何讓主席選舉競爭過程能降低傷害、減少撕裂，這樣選後才能盡快整合，表態時機的選擇，「沒有在等任何人」。

有知情人士說，韓國瑜與朱立倫當然有合作可能，但2019年朱表態爭取國民黨提名參選總統後，曾南下拜會韓爭取支持，韓當時也承諾會相挺朱，但最後結果如何大家都已經看到，所以這次不論韓是否有挺朱承諾，各自努力比較實在。

黨務人士分析，現在朱立倫、江啟臣與韓國瑜的不同就在路線，朱、江之間的差異則是世代與個人特質，條件各異，要整合確實不容易。