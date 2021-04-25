藍主席選舉恐3人以上戰局 黨內憂一輪票選出弱勢主席

國民黨主席選舉7月投票，有意角逐者早已動作頻頻，3人以上戰局幾可確定。但因選舉已改為一輪決勝負，有意參選者在各擁支持者下，勝出者很難獲得獨立過半支持，有立委擔心將選出弱勢少數主席，無法帶領黨迎戰2022，甚至2024。

不過黨務人士認為，國內包含縣市長、立委等單一選制的公職選舉，也多採一輪決勝負，黨主席採一輪選舉被沒有特別突兀；雖過去確實產生有少數總統問題，但這就是選民的選擇，堅持絕對多數決反而陷入權威式領導迷思。

該黨務人士表示， 在一輪決勝負選制下，超過兩人以上參選，也可能發生棄保的策略投票，但不論選票怎麼走，選舉結果就是民意的展現，重點在於操持選舉過程行政單位要保持中立。

曾參與2017年黨章修改，將主席選舉由兩輪選舉絕對多數決制，改為一輪定勝負相對多數決制立委李德維表示，一輪選舉節省黨務經費，也可避免二輪選舉時黨內合縱連橫造成更大的紛爭，這就是當初修選制的初衷。

李德維認為，重要的是參選者要有民主素養，願賭服輸，支持勝出者。李同意，一輪選制確實可能選出少數主席，但這也意味著無法獲過半數支持的當選者要更努力整合、團結大家，這原本也就是主席該做的事，不是選制要不要變革的藉口。

也有黨務人士坦言，近幾次主席改選或補選，雖當選者得票率都過半，但投票率偏低，當選者黨內領導威望也都不太夠，這比較像是參選者造成的結構性問題，就算改兩輪選舉，也不見得能為當選者提升多少威望。

國民黨台北市議員徐巧芯表示，選舉原本就是得票多數者當選，重要的是主席選舉應該盡快完成，讓黨迅速整裝備戰2022，才是正軌。