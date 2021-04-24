神秘主席選舉民調誰做的？國民黨新北民代：許姓黨代表

國民黨主席7月底改選，昨天（23日）再傳有國民黨智庫熟悉的民調公司對黨代表進行主席選舉電話民調，又引發黨內對黨中央選務不中立質疑，讓黨中央今天急發聲明澄清。有具黨代表身分黨籍民代表示，做此民調的為一許姓黨代表。

據了解，該許姓黨代表為現任中常委幕僚，屬目前某可能參選主席人選陣營友好人士。黨務人士表示，該份民調採幾乎對黨代表普查性質的電訪，應是為該有意參選主席的黨內要角，提供黨內支持度參考資料，做為最後是否參選依據。

該國民黨籍新北市民代表示，今天中午接到自稱全國公信力民調公司電訪員，以0965開頭的固網電話撥打到他的手機，表明要做對民進黨政府施政滿意度民調，問卷一開始也是對過去一年民進黨政府執政與國民黨表現滿意度做調查。

但隨後民調題目就轉為黨主席選舉相關議題，以現任主席江啟臣、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、國民黨智庫副董連勝文4人排列組合，詢問誰比較適合擔任國民黨主席，從4人戰局到2人戰局的各種組合都問到。

該民代表示，民調電話中，從江啟臣任國民黨主席滿意度開始，之後每一題與主席選舉有關的互比與對比問題中，「每一題都有江啟臣」，以江為主體，再分別問與朱立倫、韓國瑜、連勝文等人不同排列組合下支持度，鎖定對象明顯。

由於問卷題目與一開始說要問對民進黨政府施政滿意度民調有所不同，該民代在受訪電話中索性反問訪員，民調是誰委託進行的？該訪員原複誦是全國公信力公司，之後在該民代追問下，鬆口說是亞太青年發展協會，許XX人士委託所做。

該民代分析，他之前並沒有聽過該許姓人士，經詢問才知道可能是某個有意參選主席中的陣營友好人士；就問卷題目來看，這次民代應該就是針對主席選舉，如果不是江啟臣陣營所做，那應該就是針對江而來。

江啟臣幕僚表示，從前天開始就聽到有黨代表反映接到全國公信力公司所做的主席選舉民調電話，受訪覆蓋率之高，感覺幾乎2千多位黨代表都在受訪清單之列，黨中央也在釐清到底是誰做的，對於被指黨務不中立，備感無奈。