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台灣曾排含氚核廢水入海？ 謝長廷拿出證據回應了

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
駐日代表謝長廷因為說台灣核電廠也排放含氚核廢水入海引發討論，國民黨向警政署提出檢舉假訊息「助日」，立法院甚至要求下周返國說明。圖／聯合報系資料照片
駐日代表謝長廷因為說台灣核電廠也排放含氚核廢水入海引發討論，國民黨向警政署提出檢舉假訊息「助日」，立法院甚至要求下周返國說明。圖／聯合報系資料照片

駐日代表謝長廷因為說台灣核電廠也排放含氚核廢水入海引發討論，國民黨向警政署提出檢舉假訊息「助日」，立法院甚至要求下周返國說明。謝長廷今晚在臉書貼文表示，他被人告發造謠犯罪，因此他拿出兩份文件，證明核二廠排放的廢水有氚，「證據在此，謝謝關心」。

謝長廷表示，他因為説「台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋」被人告發造謠犯罪，依他們的邏輯，「台灣的核能廢水沒有氚？或沒有排入海洋」。他說，自己已經聲明如果説的不是事實願意去坐牢，很多人想知道真相催他提出證據，所以他拿出兩份證據。

謝長廷指出，他拿出的文件是核二廠上一季（2020年第4季）的廢水排放內容，不但有「氚」，也有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，數量微小，但不該存在，「我們現在的技術很困難消除氚，可以推定氚還是隨廢水一起排放」。

謝長廷也預告，是否排入海洋，他下次還會提出另外兩份證據。

駐日代表謝長廷在臉書上出示證據，表示台灣核二廠排放的廢水也含氚。圖／取自謝長廷臉書
駐日代表謝長廷在臉書上出示證據，表示台灣核二廠排放的廢水也含氚。圖／取自謝長廷臉書
駐日代表謝長廷在臉書上出示證據，表示台灣核二廠排放的廢水也含氚。圖／取自謝長廷臉書
駐日代表謝長廷在臉書上出示證據，表示台灣核二廠排放的廢水也含氚。圖／取自謝長廷臉書

謝長廷 核二 核電

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