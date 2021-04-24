太魯閣號再傳事故 洪孟楷批評：蔡政府改革別變成扮家家酒

台鐵太魯閣號今天再傳事故，撞到月台加高工程施工工人，再引發內部管理不當質疑。國民黨立委洪孟楷批評，台鐵經不起再一次重大交通意外、台灣也不忍再有任何悲痛事件發生，蔡政府改革別變成扮家家酒。

洪孟楷質疑，台鐵怎能允許行駛中的鐵道有施工工人擅入？施工現場的觀測員在哪？這到底是台鐵管理不彰，放任施工單位自作主張？還是施工單位有趕工期的壓力，一定要現在施工？

洪孟楷認為，現在不只要重罰廠商，嚴懲相關失職人員，台鐵也應把施工標準程序再做一次徹底檢討，還要把工務人員徹底整頓；蔡政府請拿出決心，改革不是口號，更不是辦家家酒。

洪孟楷說，交通部長王國材曾說「有信心整頓台鐵」，台鐵準局長杜微也承諾「做不好自動請辭」，但交通安全沒有蜜月期，這個時候又發生這樣的事情，代表螺絲真的還沒拴緊，新官上任三把火，別讓外界認為這火只是煙火，咻一下就沒了。