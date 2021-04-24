對黨代表發動主席選舉民調？ 國民黨：不是黨中央幹的

國民黨主席7月底改選，昨天再傳有國民黨智庫熟悉的民調公司正進行黨代表電話民調，再引發黨中央黨務中立質疑。黨務人士表示，黨中央並沒有進行相關主席選舉民調，並表示黨代表名冊，很多人都有，不能扣黨中央帽子。

國民黨下午也發出聲明表示，中央黨部秉持選務中立原則，必定會堅守公正、公平、公開的立場，進行黨職選舉的選務工作，從未進行任何黨職選舉的相關民調。

有黨代表反映，昨天接到全國公信力民調所做的國民黨主席選舉支持度民調電話，詢問對於現任主席江啟臣領導的黨務是否滿意，並針對江、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、國民黨智庫副董連勝文4人做支持度調查。

該黨代表表示，民調有關支持度戶比與對比問題中，「每一題都有江啟臣」，以江為主體，再分別問與朱立倫、韓國瑜、連勝文等人不排排列組合下二人戰局、三人戰局與四人戰局的支持度，鎖定對象明顯。

該黨代表質疑，該民調很明顯就是針對黨內封閉式民調，但不論是黨員或黨代表，都只有黨中央有完整名冊，江啟臣又已表態連任，其中恐有黨務中立問題。

也有擬參選主席陣營表示，確實有黨內支持者反映接到民調電話，劈頭就問接電話的黨員是不是某某某，才開始正式民調題目，但主席選舉還沒正式開始，個陣營都沒有完整的有效黨員與黨代表通訊名冊，誰做的當然引發聯想。

該人士表示，若這次民調是針對黨員，那目前看來黨中央確實有選務不中立質疑；若民調對象是黨代表，那就可能是普查意向調查，要掌握黨員票流向，形同是「不是民調的民調」，這其中是否有類似忠誠調查的政治目的，也要釐清。

國民黨台北市議員徐巧芯表示，經她與幾個黨代表交換意見後發覺，昨天的民調都是以0965-372-08X等10支電話撥出，看起來比較像是對黨代表普查對主席選舉看法，雖然無法肯定是哪一個單位做的，但做這樣的民調都不好。

也有具黨代表身分民代質疑，這次民調對象太明確，有完整黨員或黨代表資料的僅黨中央，黨中央必須出面釐清；過去在某次主席選舉時也曾有過假裝民調的類似電話，最後只是要綁受訪黨代表或黨員，幫繳黨費成人頭黨員，這次動機可議。

也因其中疑點不少，不少黨代表昨天在臉書與LINE群組中互相分享彼此經驗，想釐清到底誰在做民調。