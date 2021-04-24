快訊

無照教練重摔7歲童27次害腦死 台中柔道委員會竟說是慣例

華航機師染疫穆斯林驚慌 指清真寺這處不可能戴口罩恐成破口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對黨代表發動主席選舉民調？ 國民黨：不是黨中央幹的

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖為國民黨黨部。圖／報系資料照
圖為國民黨黨部。圖／報系資料照

國民黨主席7月底改選，昨天再傳有國民黨智庫熟悉的民調公司正進行黨代表電話民調，再引發黨中央黨務中立質疑。黨務人士表示，黨中央並沒有進行相關主席選舉民調，並表示黨代表名冊，很多人都有，不能扣黨中央帽子。

國民黨下午也發出聲明表示，中央黨部秉持選務中立原則，必定會堅守公正、公平、公開的立場，進行黨職選舉的選務工作，從未進行任何黨職選舉的相關民調。

有黨代表反映，昨天接到全國公信力民調所做的國民黨主席選舉支持度民調電話，詢問對於現任主席江啟臣領導的黨務是否滿意，並針對江、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、國民黨智庫副董連勝文4人做支持度調查。

該黨代表表示，民調有關支持度戶比與對比問題中，「每一題都有江啟臣」，以江為主體，再分別問與朱立倫、韓國瑜、連勝文等人不排排列組合下二人戰局、三人戰局與四人戰局的支持度，鎖定對象明顯。

該黨代表質疑，該民調很明顯就是針對黨內封閉式民調，但不論是黨員或黨代表，都只有黨中央有完整名冊，江啟臣又已表態連任，其中恐有黨務中立問題。

也有擬參選主席陣營表示，確實有黨內支持者反映接到民調電話，劈頭就問接電話的黨員是不是某某某，才開始正式民調題目，但主席選舉還沒正式開始，個陣營都沒有完整的有效黨員與黨代表通訊名冊，誰做的當然引發聯想。

該人士表示，若這次民調是針對黨員，那目前看來黨中央確實有選務不中立質疑；若民調對象是黨代表，那就可能是普查意向調查，要掌握黨員票流向，形同是「不是民調的民調」，這其中是否有類似忠誠調查的政治目的，也要釐清。

國民黨台北市議員徐巧芯表示，經她與幾個黨代表交換意見後發覺，昨天的民調都是以0965-372-08X等10支電話撥出，看起來比較像是對黨代表普查對主席選舉看法，雖然無法肯定是哪一個單位做的，但做這樣的民調都不好。

也有具黨代表身分民代質疑，這次民調對象太明確，有完整黨員或黨代表資料的僅黨中央，黨中央必須出面釐清；過去在某次主席選舉時也曾有過假裝民調的類似電話，最後只是要綁受訪黨代表或黨員，幫繳黨費成人頭黨員，這次動機可議。

也因其中疑點不少，不少黨代表昨天在臉書與LINE群組中互相分享彼此經驗，想釐清到底誰在做民調。

民調 國民黨 徐巧芯

延伸閱讀

影／提案修預算法 江啟臣：政府不該花人民錢洗人民腦

江啟臣批蔡政府輕蔑環團

民進黨：李德維瞎扯萬巒豬腳不純 應同江啟臣立即道歉

總統與環團無共識 江啟臣促拿出三接解決方案

相關新聞

太魯閣號再傳事故 綠委批台鐵：不是部長下台就算了

今上午再傳太魯閣號發生事故，有月台加高工程施工承包商工人因跨越月台，列車緊急煞車仍撞上，工人受傷送醫。對此，民進黨立委鄭...

對黨代表發動主席選舉民調？ 國民黨：不是黨中央幹的

國民黨主席7月底改選，昨天再傳有國民黨智庫熟悉的民調公司正進行黨代表電話民調，再引發黨中央黨務中立質疑。黨務人士表示，黨...

【保釣50年／下】學者：大陸恐在解決台灣問題時 一併處理釣魚台

「保釣運動」50周年，台大政治系榮譽教授張麟徵表示，美日原本5月要在釣魚台水域舉行奪島演習，雖已延期到9月以後，但她憂心屆時演習如果進入12海浬領海範圍，又登上赤尾嶼、黃尾嶼的話，那就是「侵門踏戶」，若中國大陸不表態，豈不軟土更加深掘？不過她評估，真正可能導致衝突危險的反而在台灣，拜登沒有改掉川普猛打台灣牌的政策，雙方擦槍走火的可能性太高了。

影／提案修預算法 江啟臣：政府不該花人民錢洗人民腦

國民黨主席江啟臣及立委曾銘宗提案修正預算法，昨天在立法院通過一讀，明訂未來政府進行的政策宣導，必須按月公開資訊宣導主題、...

【保釣50年／上】美日擬在釣魚台奪島演習 新一波保釣運動將在大陸風起雲湧？

保釣運動今年50周年，美日正謀畫在釣魚台舉行一場實兵的奪島演習，保釣運動是否再起？當年在華府扮演遊行重要角色的第一代老保釣李雅明認為，如果美日9月聯手在釣島演習，這等於是對中國主權赤裸地挑釁，北京一定會有所回應，他十分憂心演變為軍事衝突，希望美日放棄這個作法。若美日一意孤行，他預測勢必在中國捲起另一波保釣運動，也不無可能在台灣掀起民族認同的重新省思。

民眾黨今天成立高市黨部：市議員至少要拿三席

台灣民眾黨今天成立高雄市黨部，台北市長柯文哲以黨主席身分參加成立大會，國民黨高市議長曾麗燕與民進黨立委管碧玲出席活動，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。