太魯閣號再傳事故 綠委批台鐵：不是部長下台就算了

今上午再傳太魯閣號發生事故，有月台加高工程施工承包商工人因跨越月台，列車緊急煞車仍撞上，工人受傷送醫。對此，民進黨立委鄭運鵬在臉書表示，台鐵的包商，怎麼會在太魯閣號事件後，還有白目的廠商偷偷進場違規施工呢？台鐵的深層問題，不是部長下台就算了，應該有動搖鐵本的決心。

鄭運鵬表示，每次台鐵出大事，輿論都是要求部長下台，等部長真的下台了，還有誰去關心結構問題？今日意外，就可以看出部分關鍵原因。

他指出，台鐵體質是「國營事業」，卻又不是中油台電這樣的公司化經營，在中央政府算是個特例，這樣的特例，絕對不是這個體質很棒，而是這個體質很難搞。

他說，大家可以同理想像，台電中油長期的象牙塔文化，在台鐵也一定是如此，台鐵在各地分段分區管理，每個地方都可能變成山頭，雖然奉公守法的主管占絕對多數，遇到不肖主管的就尾大不掉，變成一個地方結構。

他表示，這個時代的台鐵，很多營運項目、車站都是公共運輸需要，不可能賺錢，因此也不可能要求什麼營運績效，對於不肖主管，這種環境等於如魚得水，擁有權力沒有壓力，如果不求升遷，一輩子在地做山大王到退休。

鄭運鵬說，台鐵的營運環境不是捷運高鐵，路況千奇百怪，偏遠地區廠商本來就不好找了，鄉愿結構裡面的包商更是肆無忌憚，反正和台鐵主管稱兄道弟，平時得過且過，出事部長、局長下台，大樹底下好乘涼，他們天高皇帝遠也沒人注意，他認為就是這次事件的結構主因。

他表示，本次事故也有可能真的是意外，廠商為了求工期縮短的利潤而鋌而走險。但是，台鐵工務負責人風頭上還沒有提高警覺？這麼粗線條的結構問題，整串公務員被連帶懲處是剛好而已。

鄭運鵬說，台鐵的深層問題，不是部長下台就算了，應該有動搖鐵本的決心，整個掀開來攪動一番。台灣不是特例，英國、法國、日本都曾經因為公營鐵路系統而長期動搖執政過。