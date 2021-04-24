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影／提案修預算法 江啟臣：政府不該花人民錢洗人民腦

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國民黨主席江啟臣（右）上午回應媒體詢問預算法修法問題。記者胡蓬生／攝影
國民黨主席江啟臣（右）上午回應媒體詢問預算法修法問題。記者胡蓬生／攝影

國民黨主席江啟臣及立委曾銘宗提案修正預算法，昨天在立法院通過一讀，明訂未來政府進行的政策宣導，必須按月公開資訊宣導主題、媒體類型、期程、金額、執行單位等，江啟臣上午針對媒體詢問回應指出，現在網路時代，廣告更多元，政府對外採購有許多類似「1450」的預算在內，所以提案修法要求媒體的採購要定期公開接受外界檢視及國會監督，全案昨天已通過一讀，盼朝野共同來監督政府這一類的預算支出。

江啟臣與前總統馬英九上午到苗栗縣議會參加中華卓越青工全國總會長交接典禮，媒體詢問江啟臣提預算法修正案是否與丁怡銘回聘行政院有關？

江啟臣指出，預算法原本就有對政府採購廣告、行銷的規定，應公開接受外界及立院的監督，10年前他任新聞局長時，當年曾應民進黨要求在立院修正預算法第61條，現在網路時代，廣告更多元，政府單位有許多包括類似1450的採購，因此提案修正預算法第62條之1，盼朝野一起來監督政府這一類的預算支出，政府花的是人民的納稅錢，丁是一個極端的案例，讓大家更不信任政府預算的花用，尤其是廣告的採購上，希望我們的政府是做事而非作秀的政府，更不該只會大內宣，花納稅人的錢洗人民的腦。

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