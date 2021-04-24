聽新聞
test
0:00 / 0:00
民眾黨今天成立高市黨部：市議員至少要拿三席
台灣民眾黨今天成立高雄市黨部，台北市長柯文哲以黨主席身分參加成立大會，國民黨高市議長曾麗燕與民進黨立委管碧玲出席活動，兩人致詞後離去，未跟柯文哲碰面。擬參選明年高市議員選舉的各服務處主任同台亮相，黨部主委張其祿表示，明年至少在高市拿下三席議員席次，深耕高雄服務地方。
上午10點，高市黨部暨立委張其祿服務處成立大會，場面盛大，高市議長曾麗燕來祝福，立委管碧玲也以張其祿「老師」身分出席。兩人致詞後柯文哲以選舉大進場方式入場，授旗與頒發證書給黨部主委張其祿。
柯文哲表示，張其祿是國會評鑑的優良立委，接著話鋒一轉批評說，建立法治的國家應該從政府守法做起，去年國營事業應該1月要執行，預算竟然5月才通過，政府自己要先守法，其次公務員是要服務人民的，不是修理人民的；政治不困難，只要讓政府可信、司法公平、法律要遵守、監獄關有罪的人。
柯說，數十年來台灣藍綠統獨對抗已無意義，70年來，外省已經變成台灣人，97％的人都是以台灣為主體的台灣人，無須再分顏色統獨。柯也為自己的社會住宅政策護航說，民進黨政府沒有資格批評他的社會住宅政策，因為他們一戶都還沒開始蓋。
針對明年登場的市長、議員選舉，張其祿受訪說，市長是單一席次，小黨空間不多，看看局勢變化，沒有傾向要投入許多資源，不排除與其他政黨合作，目前以市議員為主，旗鼓鹽，苓雅前金、左楠等地服務處主任都是擬參選人，鳳山、前鎮小港也在積極規畫人選中，未來會採初選機制，時間要全國性制定，人選不一定海選，注重年輕、專業性，至少要拿三席議員，在高市議會組黨團運作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言