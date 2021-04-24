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民眾黨今天成立高市黨部：市議員至少要拿三席

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣民眾黨成立高雄市黨部，黨主席柯文哲（左）授旗給黨部主委張其祿（右）。記者徐白櫻／攝影
台灣民眾黨成立高雄市黨部，黨主席柯文哲（左）授旗給黨部主委張其祿（右）。記者徐白櫻／攝影

台灣民眾黨今天成立高雄市黨部，台北市長柯文哲以黨主席身分參加成立大會，國民黨高市議長曾麗燕與民進黨立委管碧玲出席活動，兩人致詞後離去，未跟柯文哲碰面。擬參選明年高市議員選舉的各服務處主任同台亮相，黨部主委張其祿表示，明年至少在高市拿下三席議員席次，深耕高雄服務地方。

上午10點，高市黨部暨立委張其祿服務處成立大會，場面盛大，高市議長曾麗燕來祝福，立委管碧玲也以張其祿「老師」身分出席。兩人致詞後柯文哲以選舉大進場方式入場，授旗與頒發證書給黨部主委張其祿。

柯文哲表示，張其祿是國會評鑑的優良立委，接著話鋒一轉批評說，建立法治的國家應該從政府守法做起，去年國營事業應該1月要執行，預算竟然5月才通過，政府自己要先守法，其次公務員是要服務人民的，不是修理人民的；政治不困難，只要讓政府可信、司法公平、法律要遵守、監獄關有罪的人。

柯說，數十年來台灣藍綠統獨對抗已無意義，70年來，外省已經變成台灣人，97％的人都是以台灣為主體的台灣人，無須再分顏色統獨。柯也為自己的社會住宅政策護航說，民進黨政府沒有資格批評他的社會住宅政策，因為他們一戶都還沒開始蓋。

針對明年登場的市長、議員選舉，張其祿受訪說，市長是單一席次，小黨空間不多，看看局勢變化，沒有傾向要投入許多資源，不排除與其他政黨合作，目前以市議員為主，旗鼓鹽，苓雅前金、左楠等地服務處主任都是擬參選人，鳳山、前鎮小港也在積極規畫人選中，未來會採初選機制，時間要全國性制定，人選不一定海選，注重年輕、專業性，至少要拿三席議員，在高市議會組黨團運作。

台灣民眾黨在三多二路成立高雄市黨部，現場聚集不少支持者。記者徐白櫻／攝影
台灣民眾黨在三多二路成立高雄市黨部，現場聚集不少支持者。記者徐白櫻／攝影
高市議長曾麗燕（右三）也有到場祝賀。記者徐白櫻／攝影
高市議長曾麗燕（右三）也有到場祝賀。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委管碧玲（右三）以張其祿老師身分出席民眾黨高市黨部成立大會。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委管碧玲（右三）以張其祿老師身分出席民眾黨高市黨部成立大會。記者徐白櫻／攝影

柯文哲 台灣人

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